Diplomácia

Török offenzíva: a műveletek újabb humanitárius katasztrófával fenyegetnek

Az Európai Uniónak hangsúlyoznia kell, hogy a civil lakosságot is súlyosan veszélyeztető észak-szíriai török katonai műveletek destabilizálják a régiót, és újabb komoly humanitárius katasztrófával fenyegetnek - jelentette ki Heiko Maas német külügyminiszter Luxembourgban, az uniós külügyminiszteri tanács ülésére érkezve hétfőn.

A miniszter kiemelte, már eddig is ezrek menekültek el otthonaikból.

"Látni kell, hogy az ilyen műveletek az Iszlám Állam ismételt megerősödéséhez vezetnek, amelyet minden eszközzel meg kell akadályozni" - fogalmazott.

A katonai offenzíva jelentősen hátráltathatja az ENSZ által támogatott békefolyamatok kimenetelét, amely nem csak a régió, de Európa biztonságát is veszélyezteti. Az uniónak ismételten és nagyon határozottan hangsúlyoznia kell Törökország felelősségét a kérdést illetően, ugyanakkor fontos az is, hogy a szoros párbeszéd folytatódjon a felek között - hangsúlyozta a német külügyminiszter.