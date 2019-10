Elnökválasztás

Megkezdődött a választási kampány Romániában

Romániában szombaton hivatalosan is megkezdődött az elnökválasztási kampány, emiatt a legfőbb közjogi méltóságra pályázó jelölteknek péntek éjfélig el kellett távolítaniuk a közterekről választási molinóikat és óriásplakátjaikat. 2019.10.12 10:16 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A választási törvény ugyanis szigorú szabályokat szab meg a plakátok méretét és elhelyezését illetően, amelyek megsértése súlyos pénzbírságot von maga után. A most kezdődött választási kampány idején csak a polgármesteri hivatalok által erre a célra kijelölt helyeken szabad plakátolni, minden jelölt csak egyetlen plakát kihelyezésére jogosult, amelynek egyetlen mérete sem haladhatja meg a fél métert. A plakátokon nem szabad a román nemzeti lobogóra emlékeztető színkombinációt használni, tilos plakátokat kiragasztani a hidak és alagutak tartóoszlopaira, a közúti jelzőtáblákra és a közhasznú hirdetési felületekre.



Mivel azonban a román politika már hónapok óta az elnökválasztás lázában ég, a pártok nem várták meg a mozgósítással a kampány hivatalos kezdetét, ezért az ország már hetek óta tele van az elnökjelöltek választási plakátjaival, amelyekre eddig csak a reklámtörvény előírásai vonatkoztak. Ezeket kellett most eltávolítani, így a választási kampány miatt most már kevésbé látható az utcákon, hogy elnökválasztásra készül az ország, mint eddig.



Romániában november 10-én tartják az elnökválasztás első fordulóját. Ha egyik jelölt sem szerzi meg a választók több mint felének támogatását, november 24-én második fordulót is rendeznek a két legjobban szereplő jelölt részvételével.



Az elnökválasztáson 14 jelölt neve kerül a szavazólapokra: hat jelölt egy-egy parlamenti frakció vagy pártszövetség támogatását is élvezi, további hat jelölt parlamenten kívüli pártok képviseletében indul, ketten pedig függetlenként pályáznak a legfőbb közjogi méltóságra.



Újdonság az, hogy a külföldi választókörökben nemcsak november 10-én, hanem az azt megelőző pénteken és szombaton is leadhatják szavazatukat a diaszpórában élők. A külföldi szavazókörök november 8-án helyi idő szerint 12-től 21 óráig, 9-én és 10-én (akárcsak Romániában) 7-től 21 óráig tartanak nyitva.



A külföldön élő román állampolgárok közül 41 ezren regisztráltak a szeptember 15-i határidő lejárta előtt, hogy levélben akarnak voksolni. A korábbi botrányok után a külföldi voksolást most a szavazókörök számának bővítésével is könnyíteni próbálják: a májusi EP-választáshoz képest szinte megduplázódik, 800 fölé emelkedik a külföldi szavazókörök száma.



A hivatalos választási kampány a belföldi szavazókörök megnyitása előtt 24 órával, november 9-én reggel 7-kor ér véget, attól kezdődően pedig, a szavazás végéig - vagyis november 10-én este 21 óráig - kampánycsend lép hatályba.