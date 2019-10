Tragédia

Szelfizés közben halt meg négy ember Indiában

Egy indiai család négy tagját sodorta el az áramlás, amikor egy dél-indiai folyóban állva próbáltak magukról szelfit készíteni. 2019.10.08 10:12 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A családtagok hatan voltak, egymás kezét fogva álltak hétfőn a derékig érő vízben, amikor az egyik nő - egy frissen házasodott asszony - véletlenül a folyómeder egy gödrébe lépett és elcsúszott, a többieket magával rántva - mondta a szóvivő.



A nő férjének sikerült kimentenie egy asszonyt, de a csoport többi tagja, köztük a felesége és egy 14 éves fiú is odavesztek.



Indiában rendszeresen történnek hasonló balesetek. Májusban hárman haltak meg Hariana államban, amikor a vonatsínen állva akartak magukról felvételt készíteni. A közeledő vonat elől átugrottak a szomszédos sínpárra, ahol a másik irányból érkezett egy szerelvény, amely halálra gázolta őket.



2017-ben Karnataka államban ugyancsak hárman egy vasúti hídon fotózták magukat, amikor egy expresszvonat elütötte őket.



Ugyanebben az évben elefánttal akart szelfizni egy férfi, az állat azonban ormányát a derekára csavarva összeroppantotta.



2011 októbere és 2017 novembere között legalább 259 ember halt meg a világon szelfizés közben az Indiai Orvostudományi Intézet All Indian (Institute of Medical Sciences) tavalyi tanulmánya alapján. A statisztikát India vezeti Oroszország, az Egyesült Államok és Pakisztán előtt.