Társukat akarták megmenteni az elefántok, de ők is megfulladtak

Hat elefánt, köztük egy hároméves borjú pusztult el a szombati balesetben, amely talán azzal függ össze, hogy előző éjjel nagy eső zúdult a térségre. Az elefántüvöltésre a helyszínre érkező mentőcsapatok két felnőtt állatot találtak élve, ők a sziklák közé szorultak, miközben a bajbajutott kiselefánt segítségére siettek.



Az életben talált állatokat sikerült kimenteni a vízesés mélyéről, de rendkívül kimerültek, ezért speciális táplálékkal látták el őket, hogy újra erőre kapjanak.



1992-ben egy elefántcsorda nyolc tagja zuhant a mélybe és pusztult el ugyanennél a vízesésnél. A világörökségi listán is szerepelő nemzeti park mintegy 300 vadon élő elefántnak ad otthont.

Six elephants fall to their deaths in Thailand while trying to save each other from a notorious waterfall https://t.co/xAF7huOdCW