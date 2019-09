Azonosítatlan repülő tárgyak

Amerikai haditengerészet: a kiszivárgott 'UFO-videók' valósak - videó

hirdetés

Elismerték, hogy az amerikai haditengerészet repülőgépe és az UFO-k találkozásait bemutató három videó valódi, a megmagyarázhatatlan égi jelenségek eddig nem kerültek napvilágra.



A különös objektumok olyan manővereket végeztek, amelyek jelenleg nem kivitelezhetőek a rendelkezésre álló technológiákkal - mondta az RT.com szerint Joseph Gradisher, a haditengerészeti információs hadviselés vezetőjének helyettese, aki állítja: a felvételek eredetiek és megmagyarázhatatlanok.

"A haditengerészet a felvételeken látható objektumokat azonosítatlan légi jelenségnek (UAP) nevezi az UFO (azonosítatlan repülő tárgy) helyett az olyan illetéktelen/azonosítatlan repülők/tárgyak leírására, amelyek a hadsereg által ellenőrzött légtérbe belép vagy ott tevékenykedik.

Az első felvételen (FLIR1) egy sötét, pirula alakú tárgy jó pár másodpercig lebeg mielőtt rendkívül gyorsan távozik oldalazva. A Go fast felvételen a megfigyelő vadászgép érzékelője nagy nehezen befogja a rendkívül gyorsan mozgó célpontot, miközben a pilótáknak sincs fogalmuk arról, hogy mi történik. A harmadik videó egy hosszúkás tárgyat mutat, ami folyamatosan mozog, mielőtt megáll és forog.

FLIR1

Go Fast

Gimbal

A videókat Luis Elizondonak, egy volt katonai hírszerző tisztnek adták ki, aki állítása szerint 2017-ben a Pentagon UFO kutatási ágát, az Advanced Aerospace Threat Identification Programot irányította, hogy a légi fenyegetésekkel foglalkozó adatbázisban szerepeltesse. MIndaddig a felvételek titkosak voltak.



Azóta azonban eljutottak a New York Times-hoz és a The Stars Academy of Arts & Science kutatókból álló csoporthoz, amely UFO-k és más tudományos rejtélyek kivizsgálásán dolgoznak. A Pentagon szerint a felvételeket vissza kellett volna tartani, de késő bánat...



Mindenesetre a haditengerészetnél új iránymutatásokat hoztak az USA légterébe belépő azonosítatlan repülő tárgyak bejelentésére, ami biztosítja, hogy a sok fals bejelentés mellett a valós észlelések időben feldolgozásra kerüljenek.