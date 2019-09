Szaúd-Arábia

Valószínűleg Iránból indult a légi támadás Szaúd-Arábia olajipara ellen

Szaúd-arábiai és amerikai szakértők szerint nagy valószínűséggel Iránból indult a hétvégi légi támadás Szaúd-Arábia olajipara ellen – adta hírül kedden a CNN amerikai hírtelevízió a vizsgálatot ismerő forrásra hivatkozva.



Az értesülés szerint egy olyan iráni támaszpontról indították a robotrepülőket, amely közel van az iraki határhoz. A CNN nem drónokról számol be, ahogy az első hírekben szerepeltek a támadó eszközök, hanem robotrepülőkről, más néven cirkáló rakétákról.



Forrása szerint az alacsonyan repülő rakéták északról érkeztek célpontjukhoz, és semmi sem utal arra, hogy a dél felől, ráadásul Jemen – mint indítóállomás – túl nagy távolságra van a rakéták becsapódási helyeitől. Jemen azért is merült fel, mert a támadás elkövetőiként a Szaúd-Arábiával háborúzó – és Irán támogatását élvező – jemeni húszi felkelők jelentkeztek.



A CNN forrása szerint a szakértők arra jutottak, hogy a rakéták elrepültek Irak déli része felett, majd pedig a kuvaiti légtéren áthaladva érték el szaúdi célpontjaikat. Kuvait hétfőn bejelentette, vizsgálatot indított annak kiderítésére, hogy láthatóak voltak-e rakéták vagy drónok röviddel a Szúd-Arábiát ért támadás előtt.



A névtelenségbe burkolódzó tájékoztató a CNN-nel tudatta azt is, hogy amerikai fegyverrendszer-szakértők segítik szaúdi kollégáikat a sivatagi királyságban annak kiderítésében, hogy hány rakétával vagy drónnal, és milyen típusúakkal történt a támadás. A nyomozást segíti, hogy nem mindegyik talált célba, és a sivatagban a vizsgálódók egy roncsra is rábukkantak.



A szombati légitámadások két szaúdi olajterminált rongáltak meg, ami miatt kevesebb, mint felére, 5,7 millió hordóra csökkent a szaúdi napi olajkitermelés. Ez öt százaléka a világ napi olajkitermelésének.