Felmérés

A romániai fiatalok több mint fele dohányzik, és közel fele szívott már marihuánás cigarettát

A romániai 16 és 25 év közötti fiatalok több mint fele dohányzik, és közel fele szívott már marihuánás cigarettát - derült ki egy kutatásból, amelynek során az év elején 10 200 fiatalt kérdeztek meg a káros szenvedélyekről, a szexuális szokásaikról, a szüleikkel fenntartott viszonyról és lelkiállapotukról.



A Mihai Copaceanu pszichológus doktori dolgozata részét képező kutatás eredményeit az Agerpres hírügynökség ismertette szerdán.



A kutatás szerint a megkérdezett fiatalok 52,9 százaléka vallotta magát dohányosnak, 28,4 százalékuk pedig nikotinfüggőnek. A fiatalok 45 százaléka szívott már marihuánás cigarettát, 6,8 százalékuk a megkérdezésüket megelőző héten is. 43,6 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy legalább egyszer ajándékba kaptak használatra drogot. A fiatalok több mint fele legálissá tenné a marihuána árusítását.



A megkérdezettek 80,7 százaléka mondta azt, hogy havonta egy-négy alkalommal fogyaszt szeszes italt, és 7,7 százalékuk ezt heti több alkalommal teszi, 1,9 százalékuk pedig alkoholfüggőnek vélte magát. A fiatalok 11,7 százaléka válaszolt úgy, hogy az elmúlt egy évben egyáltalán nem fogyasztott alkoholt.



A kutatás az internet böngészésével töltött időre is rákérdezett. A válaszadók 30,9 százaléka napi 2 és 4 óra közötti időt, 30,3 százalékuk 4 és 6 óra közöttit, 17,1 százalékuk több mint 6 órát, 11,1 százalékuk pedig több mint nyolc órát tölt internetezéssel. Ez idő alatt elsősorban a közösségi oldalakat böngészik. Csak 10,6 százalék válaszolta, hogy két óránál kevesebbet böngészi a világhálót naponta.



A megkérdezettek többsége 16 évesen létesített először szexuális kapcsolatot. Három százalékuk (304 fiatal) vallotta, hogy nemi erőszak áldozata volt, de közülük csak 102-en jelentették fel az elkövetőt, 60-an egyáltalán senkivel nem beszélték meg a történteket.



A felmérésben részt vevő fiatalok több mint 80 százaléka állította azt, hogy jó vagy kiváló a kapcsolata a szüleivel. Ennek ellenére 48,9 százalékuk gondolt már valamikor az öngyilkosságra, és 20,4 százalékuk meg is kísérelte ezt. A megkérdezettek 28,5 százaléka felelte, hogy fordult már valamikor korábban pszichológushoz segítségért.