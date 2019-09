Családpolitika

Szeptembertől igényelhető az egy hónapos 'apaszabadság' Ausztriában

A gyermekgondozási pótszabadságot ("Papamonat"-ot) szeptembertől lehet igényelni - számoltak be az osztrák lapok, köztük a Kurier és a Die Presse.



Az apáknak Ausztriában gyermekük születésének időpontjától nyolc héten át van lehetőségük arra, hogy megkezdjék az egy hónapos gyermekgondozási szabadságot, a "Papamonat"-ot. A pótszabadság célja, hogy ezt az időt együtt töltsék feleségükkel és újszülött gyermekükkel. (Ausztriában évente 86 ezer gyermek születik; közülük eddig minden ötödik tölthetett el együtt hosszabb időt az édesapjával.) Az "apaszabadságot" az egynemű szülők, a nem vérszerinti szülők és a nevelőszülők is igénybe vehetik.



Az "apaszabadságot" csak azok vehetik igénybe, akik feleségükkel és gyermekükkel közös háztartásban élnek. Feltétel az is, hogy a munkáltatót időben, legkésőbb a szabadság megkezdése előtt három hónappal értesíteni kell. (A szeptember 1-je és november 30-a között születendő gyermekek esetében ez a határidő rövidebb.)



Az apák az otthon töltött időt megelőző és az azt követő egy hónapban "védettek", vagyis nem lehet őket elbocsátani. Az "apaszabadság" idején az apák fizetést nem kapnak; ahelyett naponta 22,60 euró, összesen 700 euró támogatásban részesülnek. Erre az időre jár nekik ugyanakkor beteg- és nyugdíjbiztosítás.



Az állami szektorban dolgozók már 2017 márciusa óta megtehetik, hogy egy időre otthon maradjanak gyermekeikkel; a magánszektorban dolgozók esetében ugyanakkor a munkáltatók dönthették el, kiadják-e dolgozóiknak az apaszabadságot.



Az osztrák Parlament júliusban szavazta meg az apáknak járó egy hónapos gyermekgondozási szabadságot; a Szociáldemokrata Párt (SPÖ) javaslatát az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) és a JETZT is támogatta. Heinz-Christian Strache akkori alkancellár, volt FPÖ-elnök személyesen is többször felszólalt az apasági pótszabadság kiterjesztése mellett, miután januárban egy hónapot otthon töltött feleségével és újszülött fiával, Hendrikkel. "Az apasági szabadság fontos volt, hogy szoros kapcsolatot alakítsak ki közös gyermekünkkel" - fogalmazott Strache.