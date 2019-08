Bombariadó miatt órákra lezárták a világ egyik legforgalmasabb hídját

A Hudson folyón átívelő kétszintes híd az egyik legforgalmasabb a világon, így komoly fennakadást okozott, hogy a híd felső szintjén helyi idő szerint este kilenckor talált gyanús készülék miatt fel kellett függeszteni a forgalmat.



Az alsó szinten másfél, a felsőn két órán keresztül nem lehetett közlekedni – írta a CBS. Arról, hogy végül is mi volt a híd New Jersey felőli oldalán talált eszköz, nem érkezett jelentés.

We should not have to live in fear of bombs on the road going home every night. I'm at the @PANYNJ_GWB for over 1hr a few feet before a bomb squad trying to figure out a suspicious package. We need to stop this violence! Let's #SaveLives and #SaveThePlanet ! We have hearts ♥️s! pic.twitter.com/rNdCVDv8QJ