Egy német város egymillió eurót ad annak, aki bebizonyítja, hogy a hely nem is létezik

Egy német város egymillió eurót (328 millió forintot) ajánlott fel annak, aki bebizonyítja, hogy a város igazából nem is létezik. Az ötlet egy számítógépes szakember 1994-es írásából származik. 2019.08.23

Bielefeld illetékesei szerdán jelentették be, hogy egymillió euróval jutalmazzák azt, aki megcáfolhatatlan bizonyítékkal szolgál arra, hogy a város nem létezik. Mint közölték: Nem szabnak határt a jelentkezők kreativitásának.



Az ötlet eredetileg egy számítógépes szakembertől, Achim Heldtől származik, miszerint Bielefeld valójában nem is létezik. 1994-ben írt erről szatirikusan az interneten, hogy kifigurázza vele az online összeesküvés-elméleteket.



A Berlintől 330 kilométerre nyugatra fekvő városról szóló tréfa annyira elterjedt, hogy egy alkalommal még Angela Merkel német kancellár is beleszőtte egy beszédébe.



A pályázat kitalálói hangsúlyozták, hogy a jutalom tényleg rendelkezésre áll, ugyanakkor azt is hozzátették, 99,9 százalékra veszik, hogy nem sikerül a bizonyítás, hiszen Németország egyik legerősebb gazdasági régiójának központja tűnne el.