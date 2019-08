Bűnügy

Elkapták a madridi nők rémét - videó

Több mint 500 nő szoknyája alá fényképezett, videózott be egy 53 éves kolumbiai férfi Madridban. Áldozatai jelentős részéről a metróban készített pornográf felvételt, melyet késöbb az internetre is feltett. Áldozatai közt több kiskorú is van.



A madridi rendőrök éppen akkor csaptak le a férfira, mikor újabb nőről akart felvételt készíteni. A férfi lakásában később lefoglaltak egy laptopot, melyen több száz felvételt találtak - írja a BBC. A férfi weboldalára egyébként több ezren iratkoztak fel.

🚩📹 Así detuvimos en el metro de #Madrid a uno de los mayores depredadores de la intimidad de mujeres. Grababa vídeos por debajo de faldas y vestidos (#Upskirt) y los publicaba en portales pornográficos. Actuaba a diario y de forma compulsiva. pic.twitter.com/jHEBtnXzsH — Policía Nacional (@policia) 2019. augusztus 21.