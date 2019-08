Ellopott egy üveg ketchupot, katasztrófa lett az élete

Meghökkentő bejegyzést tett közzé a Facebookon Maria DiLeo, a New Jersey-i Perkins Restaurant & Bakery tulajdonosamég augusztus elején. Mint írta, épp zárni készült, mikor egy zacskót talált az étterem előtt, benne két üveg ketchuppal és egy levéllel.



"Néhány héttel ezelőtt elloptam egy üveg ketchupot az asztalról, mert bátor tettnek tűnt. Ez a legrosszabb dolog, amit tettem. Néhány órával később egy karambolban összetörtem a kocsimat, a karmám, a szerencsém és az életem azóta egy rakás sz.r. Azt remélem, hogy ezzel a két üveggel a helyére állnak a dolgok, és nem kell folyton rosszul éreznem magam a bűn miatt, amit elkövettem. Még egyszer, sajnálom, ha olyan kellemetlenséget okoztam, amilyen kellemetlen most az én életem. Sajnálom!" - olvasható az "Egy szörnyű embertől" aláírással ellátott levélben.



"Nagyon rosszul éreztem magam, amikor elolvastam" - mondta később az étterem tulajdonosa, aki egyébként az alábbi szöveggel osztotta meg a levelet: "megbocsátok neked, remélem, minden jobbra fordul most, hogy megtanultad ezt a leckét."



Úgy tűnik, a sors díjazta, hogy a tolvaj megpróbálta jóvátenni a hibáját: a Heinz a Twitteren üzent neki. "Megértjük, a Heinz őrült dolgokra késztet. A jó Ketchupkarmád tiszteletére szeretnénk neked segíteni, és fedezni az autód javítási költségeit. Titokban fogjuk tartani a személyazonosságodat" - írták.

Reformed Ketchup Thief,

We get it, Heinz makes you do crazy things. In honor of your good Ketchup Karma, we'd love to help you with your car damages. DM us. We'll keep your identity top secret.