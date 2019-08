Jótékonyság

Magyarok Kenyere - Összeöntötték a búzát a kárpátaljai magyar gazdák

A Magyarok Kenyere - 15 millió búzaszem jótékonysági kezdeményezés célja, hogy a Kárpát-medence magyar gazdái búzájuk egy részét nemzeti összefogással a határon innen és túl élő, rászoruló magyar gyermekek ellátására adományozzák. 2019.08.12 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

MTI/Nemes János

Ünnepélyesen összeöntötték a Magyarok Kenyere - 15 millió búzaszem program keretében a kárpátaljai magyar gazdák által összeadott több mint 100 tonna búzát szombaton az ungvári járási Nagydobronyban.



Az ünnepségen mondott köszöntőjében Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (MAGOSZ) elnöke, az Országgyűlés alelnöke hangsúlyozta, a Magyarok Kenyere programon belül idén Kárpátalján összegyűjtött több mint 100 tonna gabona is jelzi, hogy aki egyszer is megtapasztalta, milyen a szükség - és ez a kárpátaljai magyar gazdákra fokozottan érvényes -, az jó szívvel ad a szükséget szenvedőknek.



"A kárpátaljai magyar gazdák tudják, hogy - amint a szólás is tartja - egy kenyéren vagyunk, közös a sorsunk, osztozunk örömben, bánatban, munkában, küzdelemben, ezért ki-ki erejének megfelelően járul hozzá a családja, közössége boldogulásához" - tette hozzá. Hangsúlyozta: az összeadott gabona mennyisége jól mutatja a kárpátaljai magyar gazdák erejét, akaratát, elszántságát, jövőbe vetett hitét.



A MAGOSZ elnöke kiemelte: a kárpátaljai magyar gazdáknak és a kárpátaljai magyaroknak tudniuk kell, hogy a nemzet egyre gyarapodó ereje ott van mögöttük, és velük együtt érez az egész Kárpát-medence magyarsága. Meggyőződését fejezte ki, hogy a jövőben még szorosabb lesz a kárpátaljai magyarság és az anyaország együttműködése, mert - mint fogalmazott - a magyar kormány mindent megtett és a jövőben is mindent megtesz azért, hogy a Kárpátalján élő magyarság a szülőföldjén boldoguljon.

MTI/Nemes János

Ezt szolgálja a magyar kormány által Kárpátalján elindított gazdaságfejlesztési program, amelynek oroszlánrésze a mezőgazdaságból élők támogatására irányul, vagy a falugazdász hálózat kiépítése, ami azt jelzi, a kárpátaljai magyarság nincs egyedül - mondta Jakab István.



Hidi László, a kárpátaljai gyűjtést és a búzaösszeöntést szervező Pro Agricultura Carpathica Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány elnöke az eseményen mondott beszédében emlékeztetett arra, hogy a Magyarok Kenyere program keretében idén Kárpátalján hatodik alkalommal gyűjtöttek búzát. Ezúttal a megye magyarlakta településeiről 1013 gazda 104 tonna terményt adott össze, ami meghaladta a tavalyi 103 tonnás rekordot.



A Magyarok Kenyere - 15 millió búzaszem jótékonysági kezdeményezés célja, hogy a Kárpát-medence magyar gazdái búzájuk egy részét nemzeti összefogással a határon innen és túl élő, rászoruló magyar gyermekek ellátására adományozzák. A program támogatottsága évről évre növekszik, az adományozók száma tavaly minden addigi rekordot megdöntött: a 19 magyarországi megyéből és a 12 határon túli régióból 5019 személy adományozott, az összegyűjtött búzaadomány mennyisége pedig már második éve lépte túl a 600 tonnát, ami 80 ezer rászoruló gyermek részére biztosít kenyeret.