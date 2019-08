Épp fogat mostak a gyerekek, amikor leereszkedett a plafonról egy hatalmas kígyó

Fogat mosó gyerekeket rémisztett halálra egy, a fürdőszobai lámpából előmászó másfél méteres piton az ausztráliai Brisbane-ben. A család azonnal szakembert hívott a hüllő elfogásához.



Bryce Lockett sikeresen elfogta a kígyót, majd egy közeli pataknál szabadon engedte. "Ausztráliában minden harmadik ember házában vannak kígyók a tetőtérben, azonban azok nem szoktak előbújni" - kommentálta a szokatlan esetet a szakember.

Two kids horrified as huge python slithers out of bathroom light as they brush their teeth 😱 https://t.co/gBJ1G67mLg