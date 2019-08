Színes

Egy brit nő plasztikai műtétekre bíztatja 14 éves lányát, mert 'a ronda emberek semmire sem viszik'

hirdetés

A 37 éves Carla Bellucci úgy gondolja, 14 éves lányának nem sok érzéke van a tanuláshoz, ezért nem is foglalkozik az oktatásával. A nő inkább azt támogatja, hogy Tanishát plasztikai műtétekkel tegyék szebbé, mert "csak a külsejével érhet el valamit az életben" - írja a brit bulvársajtó. A régebben modellként dolgozó nő emellett kijelentette: a ronda emberek semmire sem viszik.



"A külsejére kell hagyatkoznia, hogy vigye valamire az életben, ezért tökéletesnek kell lennie" - mondta a nő, hozzátéve hogy lánya 16 évesen már botox kezelést fog kapni, valamint az ajkait is fel fogják tölteni, 18 évesen pedig már a melleit fogják megcsinálni. Attól sem zárkózik el, hogy lánya fenekét megnagyobbítsák, mert most "nagyon lapos". Bellucci már most takarékszámlát nyitott a lányának, ahol a beavatkozásokra gyűjtenek.



Carla Bellucci egyébként azzal vált ismertté, hogy büszkén hirdette, hogyan verte át a brit állami egészségügyi szolgáltatót egy ingyenes orrplasztikáért.