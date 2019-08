Terror

Huszonkettőre emelkedett az El Pasó-i mészárlás halálos áldozatainak száma

Huszonkét főre emelkedett a szombaton a texasi El Pasóban szombaton elkövetett merénylet halálos áldozatainak száma - jelentette be hétfőn a város rendőrsége. Amerikai sajtóértesülések szerint hétfőn megtörtént a vádemelés az elkövető, Patrick Crusius ellen.



A texasi város rendőrsége Twitteren közölte a két halálhírt hétfőn délelőtt. Közben a városban továbbra is nyitva tartanak azok a véradó állomások, ahol az önkénteseket szombat óta várják segítségnyújtásra.



A CNN hírtelevízió értesülései szerint a tömegmészárlást elkövető Patrick Crusius hétfőn megjelent a bíróság előtt, és megtörtént a vádemelés is. A bírósági dokumentumokra hivatkozó televízió szerint az ügyész halálbüntetést kért a 21 éves Crusiusra. Ezt egyébként John Bash szövetségi ügyész már vasárnap bejelentette El Pasóban tartott sajtókonferenciáján. Az ügyész akkor elmondta: az igazságügyi minisztérium belföldi terrorizmusként kezeli az ügyet, és "komolyan fontolóra vette" a gyűlölet-bűncselekmény és tűzfegyverviselés miatti vádemelést, amely már önmagában is halálbüntetést hozhat.



A rendőrség hétfőn ismételten arról számolt be: Crusiusnál rasszista, migránsellenes dokumentumokat találtak, amelyek minden valószínűséggel Crusiustól származnak. Az interneten közzétett dokumentumokban a fiatal férfi a spanyolajkúakat azzal vádolja, hogy elveszik az amerikaiaktól a munkát és megváltoztatják az amerikai kultúrát is.



Az ohiói Daytoonban elkövetett tömegmészárlás végrehatójának nem voltak rasszista indítékai - ez a daytoni rendőrfőnök, Richard Biehl és a város polgármestere, Nan Whaley közös sajtókonferenciáján hangzott el hétfőn, helyi idő szerint kora délután. Biehl elmondta: rengeteg adatot és bizonyítékot gyűjtöttek össze, de még távol vannak a nyomozás végétől, s eddig nincs bizonyíték arra, hogy a lövöldözőnek rasszista indítékai lettek volna. A rendőrfőnök elmondta továbbá: a 24 éves Connor Betts legalább 41 lövést adott le.



Jelenleg Betts barátnőjét hallgatják ki.



Hétfőn még hat sebesült áldozatot ápoltak daytoni kórházakban.



Közben Chuck Schumer, a demokrata párti szenátorok frakcióvezetője reagált Donald Trump beszédére. Schumer leszögezte: ha az elnök komolyan gondolná a fellépést az ilyen bűncselekmények ellen, akkor felkérné Mitch McConnellt, a republikánusok szenátusi frakcióvezetőjét, hogy terjesszen elő javaslatot a fegyvervásárlás és fegyvertartás szigorításáról.



Hétfőn António Guterres ENSZ-főtitkár a szóvivője révén elítélte az El Pasóban történteket. Közleményében a szóvivő "terrorista támadásnak" minősítve a tömegmészárlást, leszögezte: az embereknek "össze kell fogniuk, hogy együttesen szálljanak szembe a gyűlöletből, rasszizmusból, idegengyűlöletből és a diszkriminációból eredő erőszakkal".