Trump: a nemzetnek el kell ítélnie a rasszizmust és a fehér felsőbbrendűséget

A nemzetnek el kell ítélnie a rasszizmust és a fehér felsőbbrendűséget - hangsúlyozta hétfőn Donald Trump amerikai elnök, reagálva a hét végén elkövetett, számos halálos áldozatot és sebesültet követelő két tömegmészárlásra.



Az elnök belföldi terrorizmusnak minősítette a szombaton a texasi El Pasóban és vasárnapra virradóra az ohiói Daytonban elkövetett tömeggyilkosságokat. Közölte: utasítja az igazságügyi minisztériumot a törvényhozásnak teendő olyan javaslatra, amely biztosítja, hogy "a gyűlöletbűncselekmények és a tömegmészárlások elkövetői halálbüntetést kapjanak".



Donald Trump sürgette a fegyvervásárlások előtti ellenőrzések szigorítását, ugyanakkor leszögezte: nem a fegyvertartás a hibás a történtekért, hanem a mentális betegség és a gyűlölet.

President Trump: "In one voice, our nation must condemn racism, bigotry and white supremacy. These sinister ideologies must be defeated. Hate has no place in America" https://t.co/yYzXIN5Uub pic.twitter.com/SSQEF1B0En