Megtalálhatták a caracali rém korábbi áldozatának maradványait

Újabb emberi maradványokat találtak a román nyomozók hétfőn egy Caracal melletti erdőben, amelyek vélhetően a két hete eltűnt, a gyanú szerint nemi erőszak és gyilkosság áldozatául esett 15 éves Alexandra ügyével állnak összefüggésben - tudta meg a Mediafax hírügynökség.



A nyomozók azt feltételezik, hogy az Alexandra meggyilkolásával gyanúsított, előzetes letartóztatásban lévő 66 éves caracali Gheorghe Dinca egy korábbi áldozatának, az áprilisban eltűnt 18 éves Luiza Melencunak a maradványait találták meg: az erdőben talált csontokat ugyanis a két lány megölését bevalló férfi újabb vallomása alapján fedezték fel. Dinca korábban ellentmondásos információkat adott arról, hol található Luiza holtteste: először azt állította, hogy az Olt, majd azt, hogy a Duna vizébe dobta.



A Romániát két hete lázban tartó ügyben csak szombaton vált bizonyossá, hogy a július 24-én eltűnt 15 éves Alexandra már nincs életben, miután az igazságügyi orvostani intézet által végzett DNS-vizsgálat kimutatta, hogy az ő elszenesedett csontjait találták meg a gyanúsított házában.



A másik, korábbi gyilkosságról eddig - a gyanúsított vallomásán kívül - eddig semmilyen bizonyítékkal nem rendelkeztek a hatóságok. A nyomozók most egy újabb genetikai vizsgálattól remélnek választ arra, hogy valóban a 18 éves Luiza maradványai kerültek-e elő a caracali erdőből a gyanúsított által megjelölt helyen.



A caracali ügy hatalmas közfelháborodást keltett Romániában, miután kiderült, hogy az elrabolt Alexandra hiába hívta többször is a 112-es segélyhívószámot, a rendőrök nem hittek neki, kioktatták, a hatóságok nem voltak képesek idejében azonosítani a hívás helyét, és közbelépni, hogy megmentsék az életét.



Az ügy miatt előbb a román rendőrség országos és Olt megyei parancsnokát menesztették tisztségéből, múlt héten pedig lemondott a segélyhívót működtető különleges távközlési szolgálat (STS) vezetője, és a belügyminiszter is. Pénteken az oktatási miniszter is belebukott a botrányba, miután egy érzéketlen, az áldozatot hibáztató megjegyzése miatt a kormányfő leváltotta tisztségéből.



Bár Viorica Dancila miniszterelnök múlt heti sajtónyilatkozatában "hadat üzent a bűnözésnek", a román média szerint nem kizárt, hogy a kormány egésze belebukik a botrányba. A hatósági mulasztásokat bíráló, a rendőrséget alvilági összefonódásokkal gyanúsító ellenzéki szervezetek már eddig is több megmozdulást szerveztek, augusztus 10-én pedig a román diaszpóra tavalyi, erőszakos tömegoszlatásba torkollott demonstrációjának évfordulóján rendeznek újabb kormányellenes tüntetést.