Terrorizmus

Drónos terrortámadások veszélyére figyelmeztet az Európai Bizottság

Drónok bevetésével is próbálkozhatnak terroristák, ezért az Európai Bizottság támogatja az európai uniós tagállamokat az ilyen fenyegetések elhárításában - mondta Európai Bizottság terrorizmus elleni küzdelemért felelős tagja a Welt am Sonntag című vasárnapi német lapnak.



Julian King elmondta, hogy a pilóta nélküli légi járművek egyre nagyobb teljesítményűek és egyre "okosabbak", így nemcsak a törvényes felhasználás területén erősödik vonzerejük, hanem "ellenséges cselekmények" elkövetésére is mind alkalmasabbá válnak.



A brüsszeli bizottság a dróntechnológia gyors fejlődése miatt szoros figyelemmel követi, hogy a folyamat milyen biztonsági fenyegetéseket jelent, és miként alakulhat ez a fenyegetettség a jövőben - mondta a terrorizmus, a szervezett bűnözés és a kiberbűnözés elleni küzdelem összehangolásáért felelős biztos.



A brit politikus hozzátette, hogy Brüsszel támogatja a tagállamokat az információk cseréjét szolgáló hálózatok kiépítésében és a nemzetközi fellépés erősítésében. A bizottság több pénzügyi támogatást is biztosít "a drónok általi fenyegetés elhárítását célzó projektekre" - mondta Julian King.



A Welt am Sonntag értesülése szerint a francia biztonsági szervek terrorizmus elleni védelem összehangolásával foglalkozó egysége, az UCLAT tavaly decemberben eljuttatott az Európai Parlamenthez egy bizalmas besorolású jelentést, amelyben az elképzelhető forgatókönyvek között szerepel a drónos terrortámadás egy labdarúgó stadion ellen. Az UCLAT szerint egy ilyen merényletben a terroristák biológiai fegyvert vethetnének be a távirányítással működő repülő szerkezettel.