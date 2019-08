Lövöldözés az ohiói Daytonban, halottak

Lövöldözés volt az Ohio állambeli Daytonban, a rendőrség szerint többen meghaltak és megsebesültek a támadásban - adta hírül az amerikai média vasárnap.



A WHIO-TV helyi tévécsatorna úgy tudja, hogy heten vesztették életüket a lövöldözésben, köztük az egyik támadó. Többen válságos állapotban vannak. A rendőrség szerint egy másik fegyveresnek sikerült elmenekülnie.



Mindössze néhány órával korábban az amerikai-mexikói határon fekvő El Pasóban volt fegyveres támadás, amelyben legalább húszan haltak meg.



Részletek hamarosan!

