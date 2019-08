Horror vérengzés egy üzletközpontban - AK-47-essel mészároltak a tettesek - videó

Lövöldözés tört ki a texasi El Paso egyik bevásárlóközpontjában szombaton, a CNN elsődleges beszámolója szerint három embert őrizetbe vettek, legalább 18 embert lelőttek, ebből legalább 12-en életüket vesztették a hatóságok által horrorisztikusnak nevezett mészárlásban. Sok sérült élveszélyes állapotban van, így az áldozatok száma tovább nőhet



A hatóságok a Twitteren felszólították az amerikai-mexikói határon fekvő város lakosságát, hogy kerüljék el a környéket. Az üzletek nagy része bezárt, az utcák kiürültek.



A rendőrség szerint AK-47-es géppisztollyal mészároltak a tettesek.

A szemtanúk szerint egy felfegyverzett férfi már a parkolóban tüzet nyitott, majd úgy haladt a mexikói határnál található bolt felé, majd belépett, az emberek irányába tartotta a fegyverét és csak lőtt. A rémült vásárlók ahova csak tudtak, elbújtak. Végül feltartott kézzel távozhattak az üzletből, miután véget ért a dráma.

Néhány nappal korábban egy Mississippi államban lévő Walmartban öltek meg két alkalmazottat, s lövöldözés volt a kaliforniai Gilory fokhagyma fesztiválon is. Ott három ember halt meg.

El Paso Shooting - What we know so far:

-No longer an active shooter situation

-one person in custody

-multiple fatalities https://t.co/4YDb7WiopY pic.twitter.com/Z2IWlNjvsR