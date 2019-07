Csehország

A cseh államfő felmentette tisztségéből a kulturális minisztert

A miniszter leváltása és utódja kinevezése körüli elhúzódó nyilvános, éles vita a cseh sajtó szerint veszélyezteti a kormánykoalíciót.

Milos Zeman cseh államfő július 31-i hatállyal felmentette tisztségéből Antonín Stanek szociáldemokrata kulturális minisztert - közölte hétfőn Jirí Ovcácek elnöki szóvivő a Twitteren. A miniszter leváltása és utódja kinevezése körüli elhúzódó nyilvános, éles vita a cseh sajtó szerint veszélyezteti a kormánykoalíciót.



Milos Zeman köszönetet mondott Staneknek a minisztérium élén elvégzett munkájáért, és azért, hogy felfedte a közpénzekkel való visszaéléseket a tárcánál. Az államfő elvárja, hogy az illetékes szervek alaposan kivizsgálják azt a két esetet, amelyekben a távozó miniszter büntetőjogi feljelentést tett.



Antonín Stanek május közepén nyújtotta be lemondását, amelyet az államfő akkor nem fogadott el, aminek következtében belpolitikai feszültség keletkezett Csehországban és a kétpárti kormánykoalíció felbomlása fenyegetett.



Zeman álláspontját akkor azzal indokolta, hogy nem szabad a tisztségéből való menesztéssel büntetni egy olyan minisztert, aki bátran rámutatott a közpénzekkel való visszaélésekre.



Stanek a prágai Nemzeti Galéria igazgatójának, Jirí Fajtnak, valamint az olmützi Művészeti Múzeum igazgatójának, Michal Soukupnak a felmentése miatt vált kemény támadások célpontjává. A minszter mindkét igazgatót az általuk vezetett intézmények gazdálkodásában feltárt hibák miatt váltotta le. Jirí Fajt például igazgatóként saját magával kötött szerződést, és kurátori munkákért több mint egymillió koronát (13 millió forint) vett fel a Nemzeti Galériától.



A cseh kulturális és politikai élet számos személyisége azonban kiállt Fajt mellett, s azt állítja, Stanek az államfő sugallatára menesztette őt a Nemzeti Galéria éléről. Zeman korábban ugyanis több esetben is nyilvánosan bírálta Fajt tevékenységét.



A Staneket miniszternek jelölő Cseh Szociáldemokrata Párt (CSSD) is megosztott az ügyben, és vitában áll az államfővel. A CSSD ugyanis Michal Smardát, a párt alelnökét szeretné Stanek helyére kinevezni, amire Zeman egyelőre nem hajlandó. Az elnök már korábban bejelentette, hogy ebben a kérdésben csak augusztus közepén nyilatkozik.



Andrej Babis miniszterelnök igyekszik semleges maradni, mert egyrészt nem érdeke a kétpárti - ANO mozgalom és a CSSD alkotta - kormánykoalíció felbomlása, másrészt pedig az államfővel sem akar nyílt összetűzésbe kerülni. A CSSD körében ezért erősödnek azok a hangok, hogy a párt lépjen ki a kormánykoalícióból. Ez a lépés a kabinet bukását eredményezhetné.



"Nem lehetünk olyan koalíció tagja, amelyben nem mi döntünk minisztereink kinevezéséről vagy visszahívásáról" - mondta korábban Jana Malácová, a párt alelnöke, munkaügyi és népjóléti miniszter újságíróknak.

A hatályos cseh szabályok és a szokásjog szerint a koalíciós kormányban a miniszteri posztok betöltése az érintett pártok kizárólagos joga. A kormányfőnek kötelessége a személyi javaslatokat továbbítani az államfőnek, akinek pedig nincs mérlegelési lehetősége. Zeman azonban kihasználja azt, hogy az alkotmányban nincs meghatározva, milyen időn belül köteles elfogadni a kormányfő kéréseit, ezért a döntést állandóan halogatja.



Pavel Rychetsky, az alkotmánybíróság elnöke a közelmúltban a közrádióban kijelentette: az államfő eljárása ellentétes az alkotmánnyal, ezért Csehország az alkotmányos válság szélére került.



Az ANO-CSSD kormánykoalíciónak összesen csak 93 mandátuma (az ANO-nak 78, a CSSD-nek 15) van a 200 tagú képviselőházban, s a kormány csak a kommunisták (15 mandátum) külső támogatásával kapott bizalmat. Andrej Babis nem zárta ki, hogy ha a CSSD elhagyná a koalíciót, akár előrehozott parlamenti választás is kerülhet. "Megpróbálnék azonban tárgyalni a többi parlamenti párttal. Az előrehozott választást szerintem senki sem akarja" - mondta a kormányfő.