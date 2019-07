Jog

Lemondott az észak-macedón különleges ügyészség vezetője

hirdetés

Lemondott az észak-macedón lehallgatási botrány kivizsgálásával megbízott különleges ügyészség vezetője, Katica Janeva, mert nem akar "a különleges ügyészség munkájának és országa európai uniós jövőjének az útjába állni" - közölte értesülését a Vesti. mk macedón hírportál.



A különleges ügyészséget 2017-ben állították fel azért, hogy kivizsgálja a Nikola Gruevszki miniszterelnöksége idején, 2014-ben történt lehallgatások ügyét.



A 2014-es választások után a Zoran Zaev jelenlegi kormányfő vezette, akkori ellenzéki balközép Macedóniai Szociáldemokrata Szövetség (SDSM) választási csalással vádolta meg Nikola Gruevszki akkori miniszterelnököt és a mögötte álló jobboldali koalíciót. Ezt követően Gruevszki államcsínnyel gyanúsította meg Zaevet, aki válaszlépésként közzétette Gruevszkinek és a kormány több magas rangú tisztségviselőjének illegálisan lehallgatott telefonbeszélgetéseit, amelyek szerinte azt bizonyítják, hogy a jobboldali Belső Macedón Forradalmi Szervezet - Macedón Nemzeti Egység Demokratikus Pártja (VMRO-DPMNE) az utóbbi években több választáson is csalt, és törvényellenesen hallgatta le több mint 20 ezer ember telefonját.



Az ügyészség élére a politikai pártok konszenzusát követően Katica Janevát nevezték ki, ám azóta a jobboldali ellenzék többször is elfogultsággal vádolta, és emiatt megkérdőjeleződött, illetve ellehetetlenült a különleges ügyészség munkája is.



Katica Janeva hétfőn kiadott közleményében megtiszteltetésnek nevezte a kinevezését, ám felhívta a figyelmet arra, nem tűrheti, hogy a nevét "alibiként használják a különleges ügyészség jövőjének akadályozására, illetve az ország európai integrációjának megállítására". Hozzátette: lemondása akkor lép érvénybe, amikor a parlament új törvényi keretet biztosít a különleges ügyészség munkájára, és megválasztja utódát.