Lemondott a tagságról a török kormánypárt egyik alapítója

Lemondott hétfőn Törökországban a párttagságáról a 2002 óta hatalmon lévő, iszlamista-konzervatív Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) egyik alapítója, Ali Babacan egykori miniszterelnök-helyettes, aki török sajtóhíresztelések szerint új párt alapítására készül.



Babacan hétfőn egyúttal egy írásos nyilatkozatot is közzétett. Ebben rámutatott: az utóbbi években az általa képviselt elvek és értékek, valamint a kormányzati gyakorlat között számos területen komoly eltérés mutatkozott.



Jelezte: Törökországban immár jelen van egy olyan dinamikus nemzedék, amelynek egészen mások az elvárásai. Törökországnak teljesen új vízióra van szüksége, amit széles körű egyeztetései is megerősítenek - fogalmazott, utalva arra, hogy a pártalapításról szóló sajtóhíresztelések nem alaptalanok.



Babacan leszögezte: minden téren tiszta lappal kell kezdenünk. "Mindannyiunknak az a célja, hogy növeljük országunk hírnevét, az állampolgárok jólétét és boldogságát" - hangoztatta, hozzátéve, hogy ő és társai történelmi felelősséget éreznek aziránt, hogy elindítsák ezt az "amúgy is elkerülhetetlen" folyamatot. Az emberi és szabadságjogok, a fejlett demokrácia és a jogállamiság elengedhetetlen - nyomatékosította.



Megfigyelők szerint Babacan lépése különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a közelmúltban tartott helyhatósági választáson a kormánypárt 15 év után elveszítette a legnépesebb város, Isztambul, továbbá a főváros, Ankara főpolgármesteri székét is. Elemzők a fokozatosan romló gazdasági helyzetet, illetve a kampányban használt erőszakos, megosztó nyelvezetet tartják a fordulat két fő okának.



Az utóbbi hetekben a török napilapok publicistái egyre gyakrabban pedzegették, hogy Babacan és a korábbi államfő, Abdullah Gül állítólag közös párt alapításán dolgozik, ám ezek a híresztelések mostanáig semmilyen visszaigazolást nem nyertek.



A parlamenten kívüli, ellenzéki nacionalista Haza Pártja (VP) lapja, a Yenicag (Újkor) hétfőn például már arról írt, hogy Babacan és Gül mintegy három hónapja igyekszik magához csábítani az AKP parlamenti képviselőit. Az újság kormánypárthoz közeli forrásokra hivatkozva úgy értesült, hogy legalább 40 AKP-képviselő ülne át Babacan esetleges új pártjának a soraiba, miután a végrehajtó elnöki rendszer tavaly júliusi bevezetése óta ellenérzések alakultak ki bennük a párt elnöke, Recep Tayyip Erdogan államfővel szemben.



A kormánypártnak jelenleg 295 képviselője van a 600 fős törvényhozásban. A többséget szövetségesével, a nacionalista Nemzeti Mozgalom Pártjával (MHP) biztosítja a parlamentben, amely további 49 mandátummal rendelkezik.



Babacan mellett Abdullah Gül is ott volt az AKP 2001-es megalapításakor. Babacan később gazdasági miniszter, az európai uniós csatlakozási folyamatban az ország főtárgyalója, külügyminiszter, majd gazdaságért felelős miniszterelnök-helyettes is volt az akkori miniszterelnök, Erdogan oldalán. Gül 2007 és 2014 között látta el az államfői tisztséget.