Veszély

Gigantkus darázsfészkekre figyelmeztetnek Alabamában

Az alabamai James Barron szerszámért ment a kertjében álló melléképületbe, mikor észrevett egy hatalmas fészket. A férfi a fészek nagyságát egy Volkswagen bogáréhoz hasonlította. Később darázsirtóval fújta le a fészket, ám ez csak feldühítette az állatokat, így fáradozásaiért cserébe nyolc szúrást kapott.



Ezek után inkább szakértőt hívott, aki megállapította, hogy nagyjából 15-18 ezer darázs élhet a fészekben, vagyis egy szuperfészekről van szó.



Charles Ray entomológus azt mondta, hogy ez volt a negyedik ilyen szuperfészek, amihez idén hívták őket Alabamában. Átlagosan évente egyet szoktak találni, 2006-ban viszont 90-et regisztráltak. Ray úgy jósolja, ezt a számot idén is elérik, mert folyamatosan kapja a bejelentéseket.



Szakértők arra hívták fel a lakosság figyelmét, hogy ne próbálják egyedül megoldani a darázsproblémát. Sem a fészkek leverése, sem a darázsirtó, sem a járatok purhabbal történő eltömítése nem használ, sőt, ezek csak rontanak a helyzeten. Minden esetben ajánlott szakembert hívni.



Közleményükben arra is figyelmeztettek, hogy a méhekkel ellentétben, a darazsak többször is tudnak csípni, ráadásul csapatokban támadnak.