Ejtették a vádat az izraeli kislány megerőszakolásával vádolt palesztin férfi ellen

2019.06.25 10:56 MTI

Ötvenöt napig tartó kihallgatás és vizsgálati fogság után, bizonyítékok hiányában szabadlábra helyezték Izraelben azt a palesztin férfit, akit egy hétéves izraeli kislány megerőszakolásával vádoltak - jelentette a helyi média kedden.



Az Izraelben nagy port kavart esetben korábban több miniszter halálbüntetés kiszabását követelte a negyvennégy éves Mahmúd Katuszára, akinek a vádiratát az 1967-ben elfoglalt területeken illetékes katonai ügyészség készítette.



A kislány szülei április tizenötödikén tettek panaszt a helyi rendőrségen Katusza és két meg nem nevezett, és azóta is szökésben lévő társa ellen. A ciszjordániai ultraortodox telepen dolgozó palesztin iskolai gondnok letartóztatásáról június tizenhatodikán értesült a nyilvánosság, amikor vádat emeltek ellene. Az eset hatalmas vihart kavart, az egyik oldalon a gyanúsított példás megbüntetését követelték, a másik a vádemeléshez elégséges bizonyítékok hiányát hangoztatták.



A bíróság a tárgyalások megindítását, Katusza meghallgatását tervezte kedden, de néhány órával a kitűzött időpont előtt - a Jediót Ahrót című újság honlapja, a ynet szerint drámai fordulattal - bizonyítékok hiányában a törvényszék ejtette a vádat, és elrendelte a gyanúsított szabadon engedését.



Az ejtett vádak szerint valamikor "február és április hónapok között", Katusza a telep egy elhagyatott épületébe vonszolta iskolájából a kislányt, ahol megerőszakolta, miközben legalább két barátja megragadta áldozatát.



A közösségi médiában hatalmas felzúdulást okozott a történet, sokan terrorcselekménynek nevezték a palesztin gyanúsított miatt, több honatya pedig halálbüntetés végrehajtását követelte Mahmúd Katusza ellen.



Mások viszont hevesen támadták a vádiratot, mert az szinte teljes mértékben a hétéves áldozat tanúvallomására támaszkodott, aki nem tudta meghatározni az állítólagos bűncselekmény pontos időpontját. Sokan amiatt értetlenkedtek, miként lehetséges, hogy senki sem vette észre a kislányvégigvonszolását a településen. Szintén kétséget keltett, hogy amikor kislány Katuszát azonosította az iskolában, előzőleg az anyja rá mutatott, és azt mondta neki, hogy ő az, aki megerőszakolta.



A hiányosságok nyomán a múlt héten a rendőrség szinte példátlan módon, már a vádemelés után bejelentette, hogy újraindítja a nyomozást. A kislány családjának egyik ügyvédje a keddi döntés után is azt állította, hogy Katusza bűnös, és a rendőrséget ostorozta a nyomozás során elkövetett hibák, az elégséges bizonyítékok begyűjtésének elmaradása miatt. Katusza ügyvédje is az izraeli hatóságokat bírálta, de ő azért, mert közel két hónapig fogva tartottak egy ártatlan személyt, bizonyítékok nélkül.

Az esettel foglalkozó katonai ügyész kedden bejelentette, hogy tovább folytatják a nyomozást Katusza ellen, és nem zárt ki újabb vádemelést. A rendőrség álláspontja szerint elégséges bizonyíték van arra, hogy a kislányt szexuálisan bántalmazták, és vannak olyan bizonyítékok, amelyek arra utaltak, hogy Katusza részt vehetett ebben.