A The New York Times nemzetközi kiadása sem közöl többé politikai karikatúrát

A döntés egy hónappal azt követően született meg, hogy a liberális napilap egy erősen vitatott, antiszemitának minősített és nemzetközi visszhangot is kiváltott karikatúrát közölt április végén.

Nemzetközi kiadásában sem közöl többé politikai karikatúrát a The New York Times. Ezt az amerikai napilap vezetősége jelentette be kedden.



A lapvezetés közölte: már legalább egy éve fontolgatja, hogy a nemzetközi kiadást a belföldihez igazítja, amely már évek óta nem közöl politikai karikatúrákat. Elemzők azonban rámutatnak, hogy a döntés egy hónappal azt követően született meg, hogy a liberális napilap egy erősen vitatott, antiszemitának minősített és nemzetközi visszhangot is kiváltott karikatúrát közölt április végén.



Április végén a lap a nemzetközi kiadásában olyan karikatúrát tett közzé, amely Benjámin Netanjahu izraeli kormányfőt ábrázolta, amint vakvezető kutyaként - Dávid-csillaggal a nyakában - vezeti a fekete szemüveget és kipát viselő Donald Trump amerikai elnököt.



A gúnyrajz kiváltotta a többi között Izrael ENSZ-nagykövetének rosszallását is. Danny Danon akkor megjegyezte, hogy a lapnak "számot kell adnia antiszemita karikatúrájáról". Az izraeli diplomata azt hangoztatta, hogy "az antiszemitizmusért mindenkit meg kell büntetni, lett légyen szó az ENSZ-ről, politikai felelősökről, újságírókról, politikai szakértőkről vagy professzorokról".



A The New York Times akkor bocsánatot kért, elismerve, hogy a rajz sértő és "antiszemita kliséket tartalmaz". A.G. Sulzberger, a lap főrészvényese és vezetője felelősségre vonási eljárást indított a karikatúra készítője, Antonio Moreira Antunes ellen és egyúttal mélyreható változtatásokat ígért a lapszerkesztésben is.



Patrick Chappatte, a lap egyik sztár-rajzolója a saját internetes oldalán kedden sajnálkozásának adott hangot a lapvezetés döntése miatt. Mint írta: egyetlen karikatúra miatt hosszú évek munkája vész kárba. A gúnyrajz közlését ő is megengedhetetlennek tartotta, mint fogalmazott: "ennek nem lett volna szabad megjelennie a világ legjobb újságjában". Ugyanakkor aggodalmait is megfogalmazta a sajtószabadság esetleges sérülése miatt. "Talán el kellene kezdenünk aggódni. Fellázadni. A sajtó karikaturistái szabadságban születnek, és amikor e szabadság veszélybe kerül, akkor ez őket is veszélyezteti" - írta Chappatte.