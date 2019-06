Gránátnak álcázott avokádóval rabolt ki két bankot egy férfi

Fegyveres rablás miatt tartóztattak le egy férfit Izraelben. Mint később kiderült, a fegyver nem volt más, mint egy feketére festett, így kézigránátnak álcázott avokádó.



A 47 éves férfi két bankból közel 30.000 izraeli sékelt (valamivel több, mint kétmillió forint) rabolt ezzel a meghökkentő módszerrel.



Elsőként a Big Bersheba bevásárlóközpont postabankjába ment be, az ott dolgozónak egy jegyzetfüzetet adott át, amiben az állt, hogy az összes készpénzt követeli. A pénztáros eleinte habozott, de azután megfenyegette a rabló. "Tegye a pénzt gyorsan a zsákba, különben bedobom ezt a gránátot" - kiabálta.



Öt nappal később egy másik bankot is ugyanezzel a módszerrel rabolt ki a férfi.



A rendőrök mobiltelefonos helymeghatározók segítségével követték, majd elfogták. Három év börtönt kaphat.

A #robbery allegedly managed to hold up two Israeli banks by pretending an #avocado he was holding was an active grenade.

Both incidents occurred last month in #Beersheba in the country's south and involved the 47-year-old unidentified robber making off with more than AU$12,000 pic.twitter.com/6fAZg9SVeK