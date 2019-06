Brexit

Brit külügyminiszter: Brexit nélkül nem lesz konzervatív kormány, talán párt sem

2019.06.11 00:30 MTI

Jeremy Hunt, aki indul a Konzervatív Párt és a kormány éléről távozó Theresa May miniszterelnök tisztségéért, kampányát elindító hétfői beszédében kijelentette: az a tory vezető, aki teljesíti a brit EU-tagság megszűnéséről (Brexit) hozott, három évvel ezelőtti népszavazási döntést, megnyeri a Konzervatív Párt számára a következő parlamenti választásokat.



Nincs azonban olyan konzervatív miniszterelnök, aki Brexit nélkül választást tudna nyerni - tette hozzá.



Hunt szerint így a Brexit-döntés teljesítése és a következő választások megnyerése nem két különböző kérdés, hanem ugyanaz.



Kijelentette: e két dologra olyasvalaki képes, aki el tud érni egy olyan kilépési megállapodást, amelyet a londoni parlament elfogad.



Jeremy Hunt szerint ő maga ez a jelölt, tekintettel arra, hogy egykori vállalkozóként, majd kabinettagként egész eddigi életét tárgyalásokkal töltötte.



A külügyminiszter alig burkolt figyelmeztetést intézett azoknak a jelölttársainak a címére, akik eddigi nyilatkozataikban jelezték, ha megnyerik az utódválasztási versengést, miniszterelnökként mindenképpen kiléptetik az Egyesült Királyságot az EU-ból a Brexit jelenleg érvényes október 31-i határnapján, akár elfogadja addig a londoni parlament az elmúlt hónapokban háromszor is elutasított kilépési megállapodást, akár nem.



E jelöltek közé tartozik Hunt hivatali elődje, Boris Johnson volt külügyminiszter, a keményvonalas tory Brexit-tábor frontembere és Esther McVey volt munkaügyi miniszter.



Hétfői kampányindító beszédében Jeremy Hunt felidézte: a parlament már eddig is világossá tette, hogy nem fogja engedni a megállapodás nélküli Brexitet. Hunt szerint így annak a miniszterelnöknek, aki arra tesz ígéretet, hogy egy adott időpontban mindenképpen kilépteti az Egyesült Királyságot az EU-ból, választásokat kell kiírnia, ha meg akarja változtatni a parlamenti erőviszonyokat.

A brit külügyminiszter szerint azonban ha e választásokat a Brexitről hozott népszavazási döntés teljesítése előtt tartanák, a Konzervatív Párt "megsemmisülne".



Utalt a májusi európai parlamenti választásra, amelyen a Konzervatív Párt nem egészen 9 százalékos szavazataránnyal - fennállása óta messze a legrosszabb eredménnyel - az ötödik helyre szorul a brit pártok mezőnyében.



Jeremy Hunt a legmagasabb rangú kabinettag, aki bejelentette indulását a miniszterelnöki posztért.



Az ismert mezőny jelenleg 11 tagú, de hétfő este derül ki hivatalosan, hogy közülük hányan teljesítették az indulási kritériumokat és az is, hogy rajtuk kívül jelentkeztek-e további jelöltek a Konzervatív Párt vezetői tisztségére.



A párt szabálykönyve szerint minden indulónak nyolc másik frakciótag támogatását kell megszereznie ahhoz, hogy jelöltként regisztráltathassa magát.



A fogadóirodák Boris Johnsont tekintik a legesélyesebb jelöltnek.



Johnson már a hétvégén megkezdte kampányát. A The Sunday Times című konzervatív vasárnapi brit lapnak adott interjúban kijelentette: ha ő lesz a miniszterelnök, nem fizeti ki az EU-nak járó, 39 milliárd fontra (több mint 14 ezer milliárd forintra) becsült brit pénzügyi kötelezettségeket mindaddig, amíg világosabbá nem válik, milyen jövőbeni kapcsolatrendszerről sikerül megállapodni az EU-val.



Az Európai Bizottság már többször jelezte, hogy nem lehetséges a Brexit feltételrendszerét rögzítő megállapodás újratárgyalása.