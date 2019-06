Állati

Szarvasok törtek be és randalíroztak egy idős nő lakásában Indianaban

Az Indiana államban található Decatur egyik nyugdíjas-otthonát szemelte ki bulihelyszínnek három szarvas- írja a New York Post. Az állatok az ablakot betörve jutottak be a 74 éves lakó hálószobájába. Az idős nő még tudta értesíteni a rendőrséget, akik arra értek a lakásba, hogy az egyik szarvas a nappaliban terrorizálja a lakót. A nő járókerete a földön hevert, a szarvas pedig próbálta fellökni az asszonyt, ezért a rendőröknek kellett legyűrni az agresszív állatot, akinek két bűntársa ez idő alatt a fürdőszobában tartózkodott - írta az Index.



A rendőrök elmondták, hogy a nő nem sérült meg, és a körülményekhez képest nyugodtan viselte a huligán szarvasok támadását annak ellenére, hogy az állatoknak a rövid ideig tartó ranadlírozás is elég volt arra, hogy elég nagy károkat okozzanak a lakásban.

Three deer break into elderly woman's Indiana apartment https://t.co/8WQ9P2H0Ve pic.twitter.com/mIObJ5Icti — New York Post (@nypost) June 5, 2019