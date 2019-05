Franciaország

Kiterjesztik a dohányzási tilalmat a párizsi közparkokban

hirdetés

Kiterjesztik a dohányzási tilalmat Párizsban 52 közparkra június 8-tól - közölte pénteken a francia főváros önkormányzata a dohányzásmentes világnap alkalmából.



Az intézkedés kísérleti jelleggel már egy éve érvényben van hat parkban, s ennek köszönhetően az önkormányzat szerint csökkent a dohányzók száma ezen területek környékén és a földön is kevesebb a cigarettacsikk. Ezért június 8-tól további 46 parkra kiterjesztik a tilalmat. A helyszíneket a kerületi polgármesterek választották ki - jelezte a párizsi városháza.



A tilalom kezdetét követő hetekben az önkormányzat munkatársai fogják figyelmeztetni a dohányzókat tájékoztató táblákkal és olyan játékos hamutartókkal, amelyeken cigarettacsikkel kitöltendő kérdőívek lesznek. Ilyen hamutartókat állítanak fel mind az 52 dohányzásmentes park bejáratánál.



A felvilágosító időszak végétől, várhatóan augusztus elejétől viszont 38 eurós pénzbírság sújtja a tilalmat megszegőket, úgy, ahogy a játszótereken már érvényben van. Párizsban 2015 óta tilos dohányozni a mintegy ötszáz játszótéren.



A párizsi önkormányzat február végétől 19 csikkmentes utcát is kijelölt, ahol pénzbírsággal sújthatók azok, akik a földre dobják az elszívott cigaretta csikkjét.



A dél-franciaországi Marseille is hasonló intézkedéseket készül bevezetni.