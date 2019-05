Hollandia

80 járatot töröltek közlekedési sztrájk miatt az amszterdami Schiphol repülőtéren

2019.05.28 15:09

Nagyjából nyolcvan járatot töröltek kedden az amszterdami Schiphol repülőtéren a nyugdíjkorhatár emelése ellen meghirdetett országos sztrájk miatt, amely komoly fennakadásokat okozott a közlekedésben egész Hollandiában.



Egyebek mellett a KLM holland nemzeti légitársaság, illetve a fapados Ryanair és Easyjet is járattörlésekre kényszerült. Előbbi azonban ingyenes átfoglalást tett lehetővé az utasai számára. "Azt tanácsoljuk, hogy amennyiben lehetséges, halasszák el az utazásukat" - írta a KLM.



Madelon van der Hof, a légikikötő szóvivője arra figyelmeztetett, hogy késésekre kell készülni a nap folyamán.



A szakszervezetek által szervezett egynapos munkabeszüntetés a vasúti, illetve a metró-, a busz-, a villamos- és a hajóközlekedést is érinti.



Óránként mindössze négy vonat közlekedik a Schiphol repülőtér és Amszterdam között, a szokásos 25 helyett.



Az országban hatalmas dugók alakultak ki a tömegközlekedés akadozása miatt.



Több egyetem is elhalasztotta a keddre tervezett vizsgákat, miután a hallgatók egy része nem tudott bejutni.



A sztrájkolók azt akarják elérni, hogy a kormány 66 évben rögzítse az állami nyugdíjkorhatárt, azt ne lehessen emelni, valamint hogy a nyugdíj összege kövesse az inflációt.