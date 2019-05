Durva

Tömeg a Mount Everesten: hárman meghaltak

hirdetés

Hárman meghaltak a Mount Everesten feltorlódott tömegben csütörtökön. Az újra feléledt szél mellett az is veszélyezteti az expedíciókat, hogy túlságosan sokan kezdték el a csúcsot támadni egyszerre.



Idén eddig kevés olyan napot regisztráltak, mely alkalmas a csúcstámadásra, ezzel szemben rekordszámú engedélyt adtak ki. A 381 hegymászói engedély mellé legalább egy, de sokszor két serpát is számolni kell, tehát nagyjából nyolcszáz emberrel kellett kalkulálni. Szakértők szerint ez a szám irreálisan nagy, és veszélyes is, főleg akkor, ha elől lassan haladnak. A mászás és leereszkedés összesen akár 20 órán keresztül is tarthat. Szakértők szerint ez ilyen körülmények között nagyon veszélyes.



A csütörtöki balesetekkel 15-re nőtt az idén tavasszal bekövetkezett halálesetek száma a 8000 méter feletti csúcson.