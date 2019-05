Nagy-Britannia

Szakértő: sok esetben eltért a protokolltól Harry herceg és Meghan hercegnő

A hírek szerint a hercegi pár civil életet fog élni, teljes nevén fogják szólítani a most született gyermeket, sőt az ő királyi felsége titulust sem veszik igénybe.

Az esküvő után most a gyermekszületés körüli hagyományokon is változtatott Harry herceg és Meghan hercegnő - mondta Ocsenás Katalin protokoll szaktanácsadó az M1 aktuális csatornán szombaton.



A protokolltól eltérően Meghan hercegnő nem kórházban szült, a hercegi pár nem adott ki információt a születés időpontjáról és nem álltak ki a kamerák elé gyermekük megszületése után, hanem két nap elteltével egy Instagram posztban mutatták be a trónörököst.



Ezzel szemben Katalin hercegnő, pár órával a szülés után megmutatta gyermekeit a kameráknak, azonban ők a trónöröklési sorrendben jóval előrébb vannak, mint Harry herceg hétfőn született fia, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, aki a hetedik az utódlási sorrendben - mutatott rá a szakértő. Megjegyezte: a Mountbatten-Windsor nevet minden brit királyi sarj használja 1917 óta.



Mint elmondta, a hírek szerint a hercegi pár civil életet fog élni, teljes nevén fogják szólítani a most született gyermeket, sőt az ő királyi felsége titulust sem veszik igénybe.