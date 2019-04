Videót tettek közzé a Srí Lanka-i szállodai robbantásról

Húsvétvasárnap három templom és négy szálloda ellen követtek el öngyilkos merényleteket Colombóban és a fővárostól nem messze található Negombóban, valamint Batticaloában. Az áldozatok többsége Srí Lanka-i volt, de a hatóságok szerint legalább 40 külföldi volt közöttük, brit, amerikai, ausztrál, török, indiai, kínai, dán, holland és portugál állampolgárok. Több mint ötszázan megsebesültek.



A Sky News most közzétett egy biztonsági kamera felvételt, amin az egyik öngyilkos merénylő látható, ahogy besétál a szállodába, majd azt is látni, ahogy működésbe lép a pokolgép.

CCTV from Colombo's Kingsbury Hotel in Sri Lanka showed the suicide bomber entering the hotel and the moment of the blast on Easter Sunday.



For more on this story, head here: https://t.co/rxELa2yzfO pic.twitter.com/X8oj6v4qoY