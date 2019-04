USA-Észak-Korea

Phenjan kétmillió dolláros számlát nyújtott be Washingtonnak Otto Warmbier 'ápolásáért'

A The Washington Post értesülései szerint a számlát még azelőtt nyújtották be az észak-koreai külügyminisztérium tisztségviselői, hogy az amerikai diákot hazaszállították az Egyesült Államokba, ahol néhány nappal később el is hunyt.



Ezt az információt eddig sem az Egyesült Államok, sem Észak-Korea tisztségviselői nem hozták nyilvánosságra, és forrásait a The Washington Post sem tárta fel.



A lap - határozottan neve elhallgatását kérő - két informátora arról számolt be, hogy a Warmbier hazaszállítására Phenjanba küldött különmegbízott Donald Trump elnök jóváhagyásával megállapodást írt alá az orvosi számlák kifizetéséről, és a számlát tovább küldték a pénzügyminisztériumba, és az kifizetetlenül ott is maradt. Mindazonáltal nem tudni, hogy az amerikai kormányzat a későbbiekben átutalta-e az összeget, vagy hogy ez a kérdés egyáltalán szóba került-e Donald Trump és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető eddigi két csúcstalálkozóján.



A Fehér Ház nem kívánta kommentálni a lap értesüléseit. "Nem fűzünk megjegyzést túszokról szóló tárgyalásokhoz, ezek ezért voltak eddig sikeresek a jelenlegi kormányzat idején" - írta a The Washington Postnak küldött e-mailjében Sarah Huckabee Sanders, a Fehér Ház szóvivője.



Otto Warmbier ohiói diák - a virginiai műegyetem hallgatója - osztálykiránduláson vett részt Észak-Koreában 2016-ban, amikor letartóztatták, mert január elsején a szálloda faláról leemelt és eltett magának egy propagandaanyagot. 2016 márciusában egy phenjani bíróságon "államellenes ellenséges cselekedetért" 15 évi kényszermunkára ítélték.



Az ítélethirdetés után a fiatalember eddig ismeretlen okból kómába esett. Ebben az állapotban 15 hónapon keresztül őrizték, és erről az Egyesült Államok tisztségviselőit sem értesítették. Erre akkor derült fény, amikor 2017 júniusában - hosszas diplomáciai egyeztetések után - az amerikai külügyminisztérium tisztségviselője egy orvos társaságában megérkezett az észak-koreai fővárosba, és elvitték őket abba a kórházba, ahol külföldieket kezelnek.



Otto Warmbiert hazaszállították, ahol néhány napon belül elhunyt. Az orvosi vélemény szerint agykárosodásai voltak.



Donald Trump elnököt az idén februárban Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel tartott csúcstalálkozóján Vietnamban megkérdezték az újságírók a Warmbier-esetről, mire az elnök azt válaszolta: szerinte Kim Dzsong Un nem tudott az amerikai diák ügyéről.



"Ő azt mondta nekem, hogy nem tudott róla, én pedig elhiszem ezt neki" - fogalmazott Trump Hanoiban.