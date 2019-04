Terror

Újabb merényletektől tartanak Srí Lankán

Újabb merényletek lehetségesek, miután több szélsőséges továbbra is szökésben van - figyelmeztetett a Srí Lanka-i kormányfő.



Ranil Vikremeszinghe kedden közölte: a húsvéti pokolgépes merényletsorozat elkövetőinek azonosításában a hatóságok haladást értek el, és bizonyítékot találtak arra, hogy a merényleteknek külföldi szálaik is vannak.



Colombói hivatalos rezidenciáján tartott sajtóértekezletén Vikremeszinghe beismerte, hogy a merényletek előtt figyelmeztetést kaptak, és az indiai nagykövetséget tekintették lehetséges célpontnak.



Hozzátette, hogy vizsgálják az Iszlám Állam (IÁ) által tett bejelentést, amely szerint terrorszervezet követte volna el a merényletsorozatot. A korábbi bejelentést, amely szerint a támadássorozatot az új-zélandi Christchurchben moszlimok elleni mészárlás megtorlása lenne, a kormányfő szerint szintén ellenőrzik.



Előzőleg Ruvan Vidzsevardene védelmi miniszter-helyettes közölte a parlamentben, hogy iszlamisták követték el a merényleteket a christchurchi támadásokra megtorlásul. A miniszterhelyettes szerint a támadásokat egy szélsőséges iszlamista csoport követte el, amely kapcsolatban állt a Nemzeti Tauhíd Dzsamaat nevű helyi iszlamista szervezettel. Hozzátette, az elkövetőket bosszúvágy és gyűlölet vezérelte, nem pedig a vallás.



A vasárnap Srí Lankán három templomban és négy szállodában elkövetett közel egyidejű robbantásos merényleteknek legalább 321 halottja és mintegy 500 sebesültje van - közölték srí lankai kormánytagok.



Indiai hírszerző vezetők két órával az első merénylet előtt kapcsolatba léptek Srí Lanka-i kollégáikkal, hogy figyelmeztessék őket a templomokat érintő fenyegetésre - közölte nevének elhallgatását kérve egy Srí Lanka-i védelmi vezető és egy indiai kormányilletékes.



Közben az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) is bejelentette, hogy segít a Srí Lanka-i hatóságoknak a pokolgépes merényletek kivizsgálásában. A The Washington Post című amerikai lap korábban jelentette, hogy az FBI felajánlotta a szakértői közreműködését a bizonyítékok elemzéséhez, és átkutatja az adatbázisát a merényletekkel kapcsolatos információk után kutatva.



A 21 millió lakosú szigetországban kedden háromperces néma csenddel tisztelegtek az áldozatok előtt a vasárnapi első robbantás időpontjában - helyi idő szerint fél kilenckor -, a colombói Szent Antal katolikus templomban.



Kedd délben 22 áldozatot temettek el St. Sebastianban, ahol feltehetően a legtöbb áldozata volt a merényletnek. A Colombótól mintegy 30 kilométerre északra fekvő város kórházába több mint száz holttestet szállítottak.



Gyászszertartásokat tartottak a colombói Szent Antal templomban is, ahol szintén pokolgép robbant vasárnap.