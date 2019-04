Franciaország

Sárgamellényes tüntetők kifogásolják, hogy a Notre-Dame ügye elhomályosítja követeléseiket

Könnygázt vetettek be a sárgamellényes tüntetőkkel szemben a legújabb szombati tüntetésen a párizsi rendőrök, kora délutánig 126 embert vettek őrizetbe a hatóságok. 2019.04.20 15:18 ma.hu

Több ezer ember vonult a fővárosban a pénzügyminisztérium épületétől a Köztársaság teréig. Helyenként a demonstrálók útakadályokat gyújtottak fel, de a lángokat a tűzoltók hamar eloltották.



A tüntetők a magas adók és a gazdasági egyenlőtlenségek ellen tiltakoztak Párizsban és környékén, illetve más francia városokban. A nagyrészt békés megmozdulásokon több helyen felszínre került az elégedetlenség azzal kapcsolatban, hogy a tűzvészben megrongálódott Notre-Dame székesegyház újjáépítésére irányuló erőfeszítések háttérbe szorítják a sárgamellényesek követeléseit.



A mozgalom már sorozatban a 23. szombaton szervez demonstrációkat Emmanuel Macron államfő gazdaságpolitikája ellen. Több aktivistát most már az is dühíti, hogy francia milliárdosok pár nap alatt egymilliárd eurót ajánlottak fel a Notre-Dame helyreállításának támogatására, míg a sárgamellényesek követeléseit továbbra sem teljesítik, és rengeteg ember napi megélhetési gondokkal küzd.



Macron kedd este, a Notre-Dame-ban pusztító tűz utáni napon tartott televíziós beszédében közölte, hogy határozatlan időre elnapolja a jobb életkörülményekért hónapok óta tüntető sárgamellényesek mozgalmának hatására tervezett intézkedések bejelentését. "Most nem ennek van az ideje" - mondta, miután bejelentette, hogy Franciaország öt éven belül újjáépíti a Notre-Dame székesegyházat.