Ukrán elnökválasztás

Zelenszkij és Porosenko stadionbeli vitája már biztos

2019.04.18 20:55 ma.hu

Az azonban még kérdéses, hogy utána a köztévében folytatják-e egymással a szócsatát, vagy csak Porosenko jelenik meg egyedül a stúdióban.



A stadionos vitát Zelenszkij kezdeményezte, míg Porosenko a közszolgálati televízióbeli vita mellett érvelt mondván, hogy az elnökválasztásról szóló törvény az ő olvasatában ezt írja elő a vita helyszínéül. Porosenko előbb beleegyeztt a stadionban tartandó vitába, majd azzal állt elő, hogy tartsanak két vitát, egyet a stadionban, egyet pedig a köztévében. Április 14-én akart a stadionban vitázni Zelenszkijjel, 19-én pedig a köztévében. Múlt vasárnap viszont hiába várta Zelenszkijt a stadionban, mert utóbbi nem ment el, hanem azt üzente, hogy 19-én, pénteken várja őt ott, ahogyan már korábban is kikötötte. Porosenko végül beleegyezett, hogy 19-én tartsák meg az Olimpiai Stadionban a vitájukat, viszont még aznap utána a köztévében is folytatni akarja a szócsatát Zelenszkijjel.



A központi Választási Bizottság (CVK) csütörtökön jóváhagyta, hogy a stadionbeli vita miatt - ami a tervek szerint este nyolcig tart - eltolják a köztévében tartandó vita kezdetét este kilenc órára. A tervek szerint ott is egy órán át folytatná a vitát egymással a két elnökjelölt.



Ivan Bakanov, Zelenszkij kampánystábjának vezetője viszont az UNIAN ukrán hírügynökség érdeklődésére csütörtök este közölte: a showman elnökjelölt tervei között egyelőre nem szerepel, hogy részt vegyen a köztévés vitán. Hozzátette, hogy eddig csak a stadionbeli vita formátumát egyeztették le a felek, további információval pedig nem szolgálhat.



Ezt megelőzően Oleh Medvegyev, Porosenko kampányszóvivője közölte, hogy még nem egyeztek meg abban, ki, illetve kik lesznek a vitavezetők a stadionbeli vitában, továbbá a kérdések számát illetően sem jutottak még egyezségre.



A stadionban Arszen Avakov belügyminiszter szavai szerint várhatóan mintegy 60 ezer néző lesz, a rendezvény biztosítására körülbelül tízezer rendőrt vezényelnek ki.