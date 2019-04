Nagy-Britannia

Nagycsütörtöki ajándékot osztott a brit uralkodó

II. Erzsébet királynő húsvétvasárnap ünnepli 93. születésnapját, és ennek megfelelően 93 férfi és 93 nő vehette át a legősibb angol királyi rezidencia, a London nyugati határában emelkedő windsori kastély Szent György-kápolnájában a piros és fehér kis tárcákba rejtett érméket.



A piros pénztárcákban egy-egy 5 font és 50 penny névértékű ezüstpénz volt.



Az ötfontos érmét ezúttal az uralkodó üknagymamája, Viktória királynő születésének 200. évfordulója tiszteletére készítette a királyi pénzverde. Az 50 pennys érmén a világirodalom talán leghíresebb detektívfigurája, Sherlock Holmes portréja látható.



A fehér pénztárcákban voltak a tulajdonképpeni nagycsütörtöki ezüstpennyk, oly módon válogatva, hogy összegük éppen kiadja az uralkodó életkorát. Ezekben a tárcákban a szerencsés kiválasztottak így az idén 93 ezüstpennyt kaptak, 1, 2, 3 és 4 penny névértékű érmékben.



A nagycsütörtöki uralkodói pénzajándékozás 800 éves hagyomány Angliában; a királyok és királynők a XIII. század óta gyakorolják ezt a húsvét előtti gesztust a szegények megsegítésére. Korábban szokás volt ételt és ruhát is adományozni az elesetteknek ezen a napon; ezt váltotta fel később a pénzadomány.



Ma már e gesztus jelképes jelentőségű, és a megajándékozottakat társadalmi tevékenységük, a helyi közösségek szolgálatában szerzett érdemeik alapján választják ki, évente rendszerint egy-egy egyházközösségből.



A csütörtöki ceremónián nem volt jelen az uralkodó férje, az idén 98 esztendős Fülöp edinburghi herceg, aki már 2017 augusztusában visszavonult a közszerepléstől.



II. Erzsébet királynőt elkísérte ugyanakkor egyik unokája, a 29 éves Eugénia hercegnő, András yorki hercegnek, az uralkodó másodszülött fiának kisebbik leánya.



Ez meglepetést keltett az udvari krónikások körében, mivel András herceg leányai - Eugéniához hasonlóan a 30 éves Beatrix hercegnő is - meglehetősen ritkán jelennek meg a királyi család hivatalos programjain. Eugénia legutóbb éppen tíz éve, 2009-ben volt látható nagymamája társaságában egy hivatalos eseményen, akkor is csak azért, mert a program Newcastle városában volt és a hercegnő akkoriban a helyi egyetemen tanult.



Beatrix a nyolcadik, Eugénia a kilencedik a brit trónutódlási sorrendben.