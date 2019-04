Tűzvész

A legmegrendítőbb fotók a tűzvész mardosta Notre-Dame-ról

"Tartsátok magasra a szent keresztet, hogy a lángokon át is láthassam" - Szent Johanna

Fontos keresztény szimbólum, vallási- és kulturális jelkép a Notre-Dame - mondta az újlipótvárosi Árpád-házi Szent Margit plébánia igazgatója az M1 aktuális csatornán szerdán.



Monostori László felidézte, hogy a hétfő esti tűzben részben leégett székesegyház alapkövét III. Sándor pápa tette le 1163-ban, de az épületet csak 150 évvel később fejezték be.



Mint elmondta, az épület monumentalitása megmutatja, hogy a középkorban mennyire fontos volt a népnek, hogy Isten dicsőségére emeljenek épületeket. A gótikus templomok csúcsos szerkezetének célja, hogy fölfelé, Isten felé nézzenek a hívők, ezért ilyen magas Párizs legismertebb gótikus temploma, a Notre-Dame is - magyarázta az esperes.



Az egyháztörténet szempontjából számos fontos esemény zajlott a Notre-Dame-ban, többek között itt avatták szentté Jeanne d'Arc-ot is - emelte ki Monostori László.



A műsorban elhangzott, hogy szakértők szerint a tűzesetben keletkezett károk felbecsülhetetlenek és a székesegyház újjáépítése évtizedekig is eltarthat.