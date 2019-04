Egyházi énekkel, imádkozással bátorította a tűzoltókat a tömeg Párizsban

Döbbent csend, és szórványos sírás jellemezte a környező utcákat, miután hétfő este lángba borult, és órákig égett a párizsi Notre-Dame katedrális.



Az oltás alatt aztán többen csoportosan a templom felé térdeltek, közös imádságot tartottak, és egyházi énekeket énekeltek.





A tömeg a mentésben résztvevő tűzoltókat hősként ünnepelte, miután sikerült megmenteni az épület fő szerkezetét, és a két tornyot is.



A kár azonban így is óriási: a huszártorony ledőlt és a tetőszerkezet megsemmisült.

