Megkezdődött

Izraeli választások - Több politikus már leadta szavazatát

A Benjámin Netanjahu miniszterelnök legnagyobb ellenlábasának tartott Beni Ganz már kedd délelőtt leadta voksát az izraeli előrehozott választásokon, míg a kormányfő a közösségi médiában igyekezett mozgósítani a választókat. 2019.04.09 10:18 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Reggel a legtöbb helyen időben, hétkor megnyitottak a szavazóhelyiségek, de néhány településen csak késve kezdődhetett a szavazás - jelentette a 13-as kereskedelmi tévécsatorna Izraelben.



Beni Ganz, az ellenzéki Kék és Fehér pártszövetség vezetője a lakóhelyén, Ros Haájnban adta le voksát. Az egybegyűlt újságírók előtt szavazásra buzdított és "új hajnalt" ígért Izraelnek. Ganz felszólított mindenkit, hogy menjen el szavazni, és ezzel vállaljon felelősséget Izrael sorsáért. "Ébredjünk új hajnalra, egy új történelemre" - mondta a volt vezérkari főnök. "Meg fogjuk változtatni Izraelt, megvalósítjuk a reményt"- tette hozzá Ganz, akinek alig három hónapja alapított centrista pártja a kormányzó jobboldali Likuddal fej fej mellett küzd a választók bizalmáért.



Avi Gabáj, az ellenzéki, szociáldemokrata Munkapárt vezetője Jeruzsálemben, kerekesszékes, idős édesanyjával együtt szavazott. "Ez az izraeli demokrácia ünnepe, olyan nap, amely reményeink szerint kormányváltást hoz"- írta Twitter-üzenetében Gabáj. "Édesanyám életében először szavazott a Munkapártra, ahogy sokan mások is. Lesz még meglepetés"- jósolta a párt vezetője.



Reuven Rivlin államfő is Jeruzsálemben adta le voksát. "Izrael állampolgárai, és nem az elnök vagy a politikai pártok vezetői határozzák meg, hogy ki lesz a miniszterelnök" - mondta az államfő.



Avigdor Liberman, a jobboldali nacionalista Izrael a Hazánk párt elnöke lakóhelyén, a Nokdim nevű telepes faluban szavazott. Arra kérte híveit, hogy "ne dőljenek" be Benjámin Netanjahu utolsó napokban ismételt sürgetésének, miszerint veszélyben a jobboldali többség, és csakis a Likudra szavazással lehet megmenteni a jobboldali kormányzást. "Nincs veszély, a jobboldali tömb nagy fölénnyel fog nyerni" - állította Liberman, akinek a pártja a közvélemény-kutatások szerint kieshet a kneszetből, ha túl sok szavazója pártol át a Likudhoz.



Móse Kahlon, a centrista Mindannyian (Kulánu) párt vezetője Haifán szavazott. "Menjenek szavazni! Ha több mandátumunk lesz, polgárok millióinak az életét fogjuk megváltoztatni" - ígérte a szintén a kiesés által fenyegetett párt vezetője.



Benjámin Netanjahu, a Likud elnöke a közösségi médiában teszi közzé üzeneteit ezen a napon, miután a Likud a törvényhozásban megakadályozta, hogy a választások napjára vonatkozó tiltásokat kiterjesszék a médiának erre a részére is.



Több százezren a tengerparton, a bevásárlóközpontokban és kirándulóhelyeken töltik a napot, ugyanis Izraelben a választások napja munkaszüneti nap. Ilyenkor a tömegközlekedés is működik, szemben a szombatokkal, amikor csak Haifán és környékén járnak a buszok.