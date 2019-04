Terrorizmus

Washington terrorista szervezetnek minősítette az iráni Forradalmi Gárdát

Az Egyesült Államok terrorista szervezetnek minősítette az iráni Forradalmi Gárdát - jelentette be hétfőn Donald Trump amerikai elnök. Válaszul Irán Legfelső Nemzetbiztonsági Tanácsa ugyancsak terrorista szervezetnek nyilvánította az Egyesült Államok hadseregét.



Ez az első eset, hogy egy állam fegyveres erőit vagy annak egy részét így minősítik Washingtonban. A döntés bírálói szerint ahhoz vezethet, hogy az Egyesült Államokkal rossz viszonyban lévő egyes országok hasonló minősítést alkalmaznak majd amerikai katonai és hírszerzési illetékesekre.



Washington korábban is feketelistára helyezett a Forradalmi Gárdával kapcsolatban álló testületeket és személyeket, de most ezt kiterjesztette az iszlám forradalom védelmét szolgáló, rendfenntartó és hírszerzési feladatokat is ellátó fegyveres alakulat egészére.



Mike Pompeo amerikai külügyminiszter tájékoztatása szerint a döntés egy héten belül hatályba lép.



Az iráni köztévében az amerikai döntésre válaszul közleményként bemondták - forrás tudatása nélkül -, hogy Washington döntése ellenezik a nemzetközi joggal és törvénytelen.



"Semmilyen országnak nincs joga terroristának bélyegezni egy másik állam fegyveres erőit... Az amerikai döntés hátterében Irán közel-keleti befolyása és sikere az Iszlám Állam nevű dzsihadista terrorszervezet ellen áll" - hangzott el a tévében.



Bahrein üdvözölte Washington lépését. Ennek oka, hogy a parányi szigetországot uraló királyi család azzal vádolja a síita Iránt, hogy az segíti a bahreini kormány ellen lázadó síita csoportokat. Ezt Teherán tagadja.



A The Wall Street Journal című lap pénteken éjjel internetes honlapján már jelezte a várható döntést. A lap akkor kiemelte: ez az első alkalom, hogy egy külföldi kormányzati szervezetet terrorszervezetté nyilvánítsanak.



Amerikai sajtóértesülések szerint a bejelentéssel egyidejűleg - megtorló válaszlépéstől tartva - készültségbe helyezik az Egyesült Államok Középső Parancsnokságának haderejét a Közel-Keleten.



Szintén a The Wall Street Journal szellőztette meg, hogy a döntés része az Iránra kifejtett nyomásgyakorlásnak, ám a kormányzaton belül sem mindenki értett vele egyet.



John Bolton nemzetbiztonsági tanácsadó és Mike Pompeo külügyminiszter támogatta a lépést, amely szerintük hozzájárulhat a Forradalmi Gárda Európában és másutt fenntartott üzleti kapcsolatainak felszámolásához is. Ugyanakkor a Pentagon tisztségviselőinek ez nem tetszett. Joseph Dunford tábornok, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának vezetője például óvatosságra intett, attól tartva, hogy ez visszaüthet a térségben állomásozó amerikai erőkre. Szerinte ráadásul korántsem biztos, hogy az iráni gazdaság megszenvedné az amerikai döntést.



Mike Pompeo - az elnök bejelentése után - "a világ vállalatait és bankjait" arra szólította fel, hogy szakítsanak meg minden pénzügyi kapcsolatot az iráni Forradalmi Gárdával.

Az amerikai diplomácia vezetője újságíróknak kijelentette: az amerikai kormányzat döntése "történelmi lépés, amely megfosztja a terrorizmus támogatásában első számú államot azon pénzügyi eszközöktől, amelyek révén nyomorúságot és halált terjeszt a világban". A miniszter leszögezte: az iráni rendszert Washington immár nem csupán "a terrorizmus támogatójaként" tartja számon, hanem úgy gondolja, hogy "maga is részt vesz terrorcselekményekben". Hozzáfűzte: a Forradalmi Gárda (IRGC) "legitim katonai szervezetnek álcázza magát, de ennek egyikünket sem szabad megtévesztenie".