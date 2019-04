Híresség

Rekordot döntött 35 milliárd dolláros válásával az Amazon alapítója

Rekordot döntött több mint 35 milliárd dolláros (1000 milliárd forint) válásával Jeff Bezos, az Amazon alapítója, a világ leggazdagabb embere. 2019.04.05 16:31 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A korábbi rekordot - 3,8 milliárd dollár - 1999-ben állította fel Alec Wildenstein és felesége, Jocelyn, aki arcplasztikai műtéteiről híresült el.



MacKenzie Bezos, a volt feleség megtartja az online kereskedőóriás részvényeinek 4 százalékát, valamint a megállapodás szerint kapott 35,6 milliárd dollárt. A részvények önmagukban is a világ 3. leggazdagabb asszonyává tették - számolt be a BBC News.



Az Amazont Jeff Bezos Seattle-ben alapította 1994-ben, egy évvel a házasságkötés után. MacKenzie volt a cég egyik első alkalmazottja, ő végezte a könyvelést az első évben.



A válás körüli pénzügyi megállapodás további részletei nem ismeretesek.



A volt házastársak pozitívan írtak egymásról a Twitteren.



Az 55 éves Jeff és a 48 éves MacKenzie 1993-ban esküdtek meg, négy gyerekük született.



A volt feleség egy hónapja regisztrált a mikroblogon, a tegnapi az első és eddig egyetlen bejegyzése, melyben azt írta, "hálás Jeffnek, hogy befejeződött a válási procedúra", melynek során "kölcsönösen támogatták egymást".



Bezos tweetje szerint hálás minden barátjának és családtagjának, legfőképp MacKenzie-nek, hogy mellette álltak.



"Okos, ötletes és szeretetteljes, akitől a jövőben is mindig tanulni fogok" - írta volt feleségéről.



MacKenzie Bezos sikeres regényíró, két könyve jelent meg.



A válást januárban jelentette be a pár.