Terrorizmus

Vádat emeltek az új-zélandi terrortámadás elkövetője ellen

A szélsőségesen iszlám- és bevándorlásellenes Brenton Tarrant március 15-én hajtott végre terrortámadást két christchurchi mecset ellen, miközben az interneten élőben közvetítette a mészárlást. 2019.04.04 08:16 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ötven rendbeli gyilkosság és harminckilenc gyilkossági kísérlet miatt emeltek vádat a christchurchi terrortámadás elkövetője ellen. A 28 éves ausztrál férfi jelenleg börtönben van. Az ügyében a bíróság pénteken ül össze másodszorra.



A szélsőségesen iszlám- és bevándorlásellenes Brenton Tarrant március 15-én hajtott végre terrortámadást két christchurchi mecset ellen, miközben az interneten élőben közvetítette a mészárlást. A lövöldözésben 50 ember meghalt.



Múlt pénteken 20 ezer ember vett részt a merénylet áldozatainak tiszteletére rendezett megemlékezésen, amin a miniszterelnökön kívül beszédet mondott egy túlélő, akinek a felesége meghalt az egyik mecsetben. A férfi azt mondta, köszöni Új-Zélandnak, hogy megismerhette a feleségét.



"Amikor azt kérdezik tőlem, hogy miért bocsátottam meg a támadónak, azt mondom, Allah szereti azokat, akik képesek kontrollálni a haragjukat, és megbocsátanak az embertársaiknak. Ezért én is és a muszlimok is megbocsátanak, mert azt szeretnénk, hogy Allah szeressen minket."



Az eseményen fellépett a világhírű görög-svéd-brit rockzenész Yusuf Islam is.



Kedden az új-zélandi parlament betiltotta azokat a fegyvereket, amelyekkel a terrorista a merényletet elkövette.