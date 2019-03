Venezuelai válság

Az áramszünet miatt munkaszüneti nap lett a csütörtök Venezuelában

A döntést Jorge Rodríguez tájékoztatási miniszter ismertette szerdán. A politikus hétfőn is arról számolt be, hogy az ország több területén áramszünet volt, amit a Venezuela legnagyobb vízi erőműve elleni szabotázsakció okozott.



Az országos áramszünetre tekintettel a hatóságok kedden is munkaszüneti napot hirdettek, és az iskolákban is oktatási szünetet rendeltek el.



Az ország déli részén lévő gát energiatermelésében akkor is súlyos problémák jelentkeztek, amit azonban azóta sem sikerült teljesen megszüntetni. Mint a hatóságok közölték, azon munkálkodnak, hogy a létesítmény ismét csatlakozzon a nemzeti hálózathoz és eljuttassa az áramot az ország minden részébe.



A tájékoztatás szerint Nicolás Maduro államfő áll azoknak az erőfeszítéseknek az élén, hogy a nemzeti áramszolgáltató, a hadsereg és a kormány együtt helyreállítsák az áramszolgáltatást. Keddre már az ország elektromos hálózatának 85 százalékát sikerült helyrehozni. A létesítményekben és a berendezésekben keletkezett károk miatt azonban hálózat meggyengült - derült ki a hivatalos közleményből.



Az önmagát Venezuela ideiglenes elnökének kikiáltó Juan Guaidó ellenzéki vezető szerint az ország 17 államában voltak gondok a villamos energiaellátásban.



Venezuela eddigi legsúlyosabb áramkimaradása március 7-én volt, amikor szinte az egész ország sötétségbe borult, és ez öt napig tartott. Ebben az időben részlegesen bezártak az iskolák és az állami intézmények.