Trump hivatalosan is elismerte Izrael fennhatóságát a Golan-fennsík felett

Donald Trump amerikai elnök hétfőn a Fehér Házban aláírta azt a nyilatkozatot, amellyel az Egyesült Államok hivatalosan elismeri Izrael fennhatóságát a Golan-fennsík felett.

A Benjámin Netanjahu izraeli kormányfővel folytatott tárgyalásai után a Fehér Házban tartott rövid ceremónián az Egyesült Államok elnöke hangsúlyozta, hogy bármilyen jövőbeni közel-keleti béke-megállapodásnak biztosítania kell Izrael jogát az önvédelemre.



Rövid beszédében Donald Trump "megvetendőnek" minősítette a Tel-Aviv közelében történt hétfőn hajnali palesztin rakétatámadást. Mint fogalmazott: ez a támadás is bizonyíték arra, hogy Izraelnek milyen komoly biztonsági kihívásokkal kell szembenéznie. "És ma történelmi cselekedetet hajtok végre, hogy segítsem Izrael képességeit az önvédelemre" - mondta az amerikai elnök, aki különösen meleg szavakkal szólt Izraelről, magát és családját a zsidó állam régi barátjának mondta, Netanjahu kormányfőt pedig a becenevén szólította.



Benjámin Netanjahu azt hangoztatta, hogy bár Izraelnek eddig is sok barátja volt a korábbi amerikai elnökök sorában, de Donald Trumphoz egyikük sem mérhető. Donald Trump "megígérte, és megcsinálta" - fogalmazott Netanjahu a Golan elismerésére utalva.



Az izraeli kormányfő a Hamasz rakétatámadásaira utalva leszögezte: "Izrael ezt nem fogj tűrni". Majd hozzáfűzte: kormánya minden lépésre kész népe és állama védelme érdekében.



Benjámin Netanjahu lerövidítette amerikai útját, és az aláírási ceremónia után azonnal visszaindult Izraelbe. Kedden még beszédet mondott volna a legbefolyásosabb amerikai Izrael-barát lobbiszervezet, az Amerikai Izrael Közpolitikai Bizottság (AIPAC) vasárnap kezdődött háromnapos tanácskozásán és a Trump-házaspár állami vacsorát adott volna a tiszteletére.



Az AIPAC tanácskozásán hétfőn mondott beszédet - mások mellett - Mike Pence amerikai alelnök és Beni Ganz izraeli tábornok, aki a pár hét múlva tartandó izraeli választásokon Netanjahu legesélyesebb kihívója.



Mike Pence kifejtette, hogy a Hamasz rakétatámadása azt bizonyítja, a gázai szervezet "nem partner" a békéhez. Az alelnök terrorista szervezetnek minősítette a Hamaszt, és azt hangoztatta, hogy célja Izrael elpusztítása. "Az Egyesült Államok soha nem fog a terrorista Hamasszal tárgyalásokba bocsátkozni" - hangsúlyozta Pence.



A legerősebb ellenzéki pártot vezető Ganz elsősorban az izraeli belpolitika problémáit elemezte az AIPAC-konferencián, de fontosnak tartott leszögezni azt is, hogy "szükség esetén" nem habozna erőt alkalmazni Irán ellen. Ganz "Izrael igazi partnerének és szövetségesének" nevezte Donald Trumpot.