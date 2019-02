Tragédia

Robbanás egy luxemburgi katonai létesítményben, halottak

Két ember életét vesztette egy robbanásban egy katonai létesítményben Luxemburgban csütörtökön, a hatóságok szerint baleset történt. 2019.02.14 16:32 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az incidens a fővárostól északra fekvő Waldhof melletti táborban történt délelőtt, ahol a luxemburgi hadsereg aknamentesítő egységei is állomásoznak.



Ügyészségi közlés szerint egy tüzérségi lövedék robbant fel. A két halálos áldozat mellett ketten megsérültek, egyikük válságos állapotban van.



Helyi sajtójelentések szerint a létesítményt kordonnal vették körbe, újságírókat nem engednek be.



Francois Bausch védelmi miniszter a történtekre tekintettel lemondta csütörtökre tervezett belgiumi látogatását.



A Waldhof katonai táborban 2012-ben is történt egy halálos baleset, akkor az egyik őr fegyvere sült el véletlenül, megölve a közelben lévő egyik katonatársát.