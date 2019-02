Bűnügy

Előzetesbe került az olasz álsebész

Elrendelte a bíróság a még érettségivel sem rendelkező olasz férfi 30 napos előzetes letartóztatását - írja a Maszol.ro. A rendőrség szerint a magát orvosnak kiadó Matteo Politi hasonló bűncselekményeket követett el Olaszországban, és más uniós tagországban is elítélték már csalásért.



A 38 éves férfi álnéven élt Romániában, Matthew Mode esztétikai sebésznek adta ki magát. Életrajzában az szerepelt, hogy az Egyesült Államokban szerzett diplomát, de a bukaresti közegészségügyi igazgatóság az orvosi bélyegzőjét, egy hamisított pristinai (Koszovó) egyetemi diploma alapján adta ki.



A férfi ügyvédje szerint a Pristinai Egyetemen szerzett oklevelet a román oktatási minisztérium is elismerte, vagyis védence nem álorvos, amit dokumentumokkal tud bizonyítani. Az egészségügyi miniszter szerint nem ismerték el az oklevelét, így törvénytelenül alkalmazták munkáltatói.



Közben kiderült az is, hogy az álsebész maradandó károsodást okozott pácienseinek. A lap idézte az egyik legnagyobb magánklinika-hálózat vezetőjét, aki Instagram-oldalán számolt be arról, hogy jelentkezett nála egy nő. Miután Matteo Politi megműtötte egyik mellbimbója üszkösödésnek indult. Radu Ionescu szerint az olasz csaló sokkal nagyobb károkat okozott, mint ahogy a sajtó bemutatja. "Több páciensét is megcsonkíthatta a szakszerűtlen műtétjeivel."

